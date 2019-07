Záhada Ferrari: V kvalifikaci dokáže dostat z pohonné jednotky o 40 koní více

Ferrari letos vyhrálo už tři kvalifikace. Pokud jde o rychlost na rovinkách, Ferrari v letošní sezóně nemá konkurenci. Platí to však jen o kvalifikaci.

Auto Motor und Sport uvádí, že podle GPS dat inženýrů Mercedesu dokáže Ferrari najít v kvalifikaci 30 kilowattů navíc, což je 40 koní.

V závodě je však situace přesně opačná. Charles Leclerc potřeboval v Silverstonu 10 kol, aby předjel Gaslyho. Nepomohlo mu ani DRS. Podobně se trápil také Vettel. A platilo to i obráceně. Verstappen se před Vettela dostal a to přesto, že by Ferrari mělo být na rovinkách neporazitelné.

Rozdíl mezi „kvalifikačním“ a „závodním“ ferrari potvrzují také statistiky. V kvalifikaci je Ferrari v maximální rychlosti obvykle nahoře. V závodě tomu tak bylo v dosavadních závodech zřídka.

Ferrari SF90 má poměrně nízký odpor vzduchu, což samozřejmě zvyšuje rychlost na rovinkách. V tomto však zakopaný pes nebude, protože není důvod, aby to Ferrari poskytovalo výhodu jen v sobotu.

FIA v posledních měsících utěsnila spoustu děr v pravidlech v oblasti spalování oleje a používání energie z baterie. Nikdo tak neví, odkud Ferrari bere v sobotu extra 40 koní.

Výhoda Scuderie se však postupně snižuje. Tým se snaží zvýšit přítlak, aby dokázal dostávat pneumatiky do provozního okna. Rostoucí přítlak znamená také rostoucí odpor vzduchu a tedy nižší maximální rychlost na rovinkách.

