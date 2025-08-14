Žádný výrobce PJ nebude mít v příštím roce takový náskok jako Mercedes v sezoně 2014, tvrdí FIA

Šéf FIA pro oblast monopostů Nikolas Tombazis bagatelizuje obavy, že by v příštím roce mohly být mezi jednotlivými výrobci pohonných jednotek velké rozdíly.
V roce 2026 vstoupí F1 do nové éry motorových regulí. Pohonné jednotky (PJ) budou výrazně více spoléhat na elektrickou složku – podíl elektrické energie se zvýší z dnešních cca 25 % přibližně na 50 %.
Zároveň zmizí systém MGU-H, což má zjednodušit konstrukci PJ i provoz. Pro výrobce motorů půjde o velkou výzvu, někteří z nich navíc absolvují v F1 vůbec první rok (Audi a Red Bull Powertrains/Ford). I proto se objevily obavy, že rozdíly ve výkonu mezi jednotlivými PJ by mohly být výrazné – podobně jako v roce 2014, kdy po přechodu na hybridy dominoval Mercedes. Vše může umocnit i nástup nové generace monopostů.
MGU-H a MGU-K
MGU-H (Motor Generator Unit – Heat) je zařízení, které přeměňuje tepelnou energii z výfukových plynů na elektrickou energii. Je propojeno s turbodmychadlem a dokáže buď ukládat získanou elektřinu do akumulátoru, nebo ji využít k roztáčení turba, čímž zlepšuje odezvu motoru a snižuje prodlevu.
Zatímco systém MGU-H z F1 v příštím roce zmizí, řešení MGU-K (Motor Generator Unit - Kinetic), založené na rekuperaci energie při brzdění, zůstane a jeho podíl na celkovém výkonu pohonné jednotky se zásadně zvýší.
Ředitel FIA pro monoposty Nikolas Tombazis však očekává, že propasti mezi „motoráři“ nebudou zásadní.
„Nemyslím si, že se dostaneme do situace, kdy bude mít jeden výrobce tak obrovskou výhodu, jako tomu bylo v roce 2014,“ uvedl Nikolas Tombazis, jehož slova cituje Autosport.
Tombazis přidal i důvody, proč je o tom přesvědčen.
„Motory stále nejsou tak jednoduché, jak bychom si přáli. Chtěli jsme zajít dál, ale setkali jsme se s velkým odporem proti dalšímu zjednodušení předpisů. Takže jsou věci, které bychom chtěli ještě jednodušší, ale i tak jsou jednodušší než současná generace motorů. Nemají MGU-H a několik oblastí má přísnější limity, takže si nemyslíme, že mezery budou tak velké jako v roce 2014.“
Na začátku hybridní éry byl právě systém MGU-H klíčovým rozdílovým prvkem – a také extrémně nákladnou položkou v oblasti vývoje. Přesto FIA připouští, že určité rozdíly se mohou objevit, a má pro tento scénář připravený mechanismus, který má za cíl umožnit dohánění ztráty bez porušení rozpočtového stropu.
„Máme nováčky a na začátku nového cyklu vždy hrozí, že zpočátku dojde k jistému rozptylu,“ poznamenal Tombazis, který zároveň připomněl, že i pro výrobce PJ platí rozpočtový strop.
To znamená, že zaostávající výrobci nemohou do vývoje neomezeně „nalít“ peníze. Aby však měli reálnou možnost manko dohnat, FIA bude od roku 2026 počítat s konceptem ADUO – Additional Development and Upgrade Opportunities (ve volném překladu něco jako koncept možnosti dodatečného vývoje).
„Tento koncept je výsledkem velkého množství práce. Byl v předpisech od prvního dne, ale během posledních měsíců jsme ho doplnili o detaily, jak přesně bude fungovat,“ popsal Tombazis a dodal konkrétně:
„V podstatě se každých pět až šest závodů změří průměrný výkon každého výrobce PJ. Ti, kteří budou pod určitou úrovní, a v závislosti na tom, jak hluboko pod ní jsou, budou v průběhu roku kumulovat určité benefity. Ty se promění ve tři věci: možnost utrácet za vývoj nad rámec finančního limitu, příležitost mít více času na vývoj a možnost provést novou homologaci motoru. Výrobci, kteří budou pozadu, tak budou mít příležitost zrychlit a dohnat ztrátu.“
Objevily se proto už náznaky, že by ADUO mohlo připomínat systém handicapů Balance of Performance (BoP), který je znám z vytrvalostních či GT sérií. To však Tombazis odmítá.
„Chci zdůraznit, že naprosto odmítám jakékoli tvrzení, že jde o Balance of Performance či něco podobného, protože jsou předpisy pro všechny úplně stejné. Neumožňujeme nikomu nasadit větší motor, natankovat více paliva a ani cokoli takového.“
Tombazis dále vysvětlil, proč je ADUO potřeba právě v éře rozpočtových stropů.
„Kdyby neexistoval rozpočtový strop, výrobci by do vývoje investovali spoustu peněz. Když byla Honda v letech 2016 a 2017 pozadu, musela po určitou dobu utratit výrazně více, aby se dotáhla. S rozpočtovým stropem hrozí, že to nikdy nedokážete a budete věčně pozadu. Byli byste zbytek celého regulačního cyklu bez šance na reparát, což samozřejmě nechceme. Nemyslíme si, že by to bylo férové. Musím také říct, že jsou výrobci PJ v této věci mimořádně spolupracující,“ dodal zástupce FIA s tím, že v případě problémů se spolehlivostí budou mít výrobci k dispozici i specifickou pomoc v rámci pravidel.