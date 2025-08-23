Žádný Stake. Sauber kvůli přísnějším zákonům mění název týmu pro Zandvoort

Sauber čekají před prvním závodem po letní přestávce změny. Problémem je jeho název.
Příští rok to bude Audi a titulárním sponzorem bude Revolut. Do konce roku ale ještě bude tým závodit po názvem Sauber nebo oficiálně Stake F1 Team Kick Sauber.
V Nizozemsku ale tento název představuje problém. Konkrétně část „Stake“, což samozřejmě není propagace místního řeznictví v Hinwilu, ale online hazardní společnost.
Na začátku roku zavedlo Nizozemsko přísnější pravidla pro reklamu online hazardních společností – konkrétně zakázalo jejich propagaci prostřednictvím sponzorství.
Není to poprvé, co se Sauber potýká s tímto problémem. Před loňským ročníkem závodu již nizozemský úřad pro hazardní hry Kansspelautoriteit vyzval Sauber, aby nezávodil pod názvem Stake, ale tým tak přesto učinil. Letos si bude muset dávat větší pozor. Nebude to ale poprvé. Pod pozměněným názvem jel také v Belgii.
Logo Stake zmizí také ze závodních overalů a z vozu.
Vlevo vůz Sauberu v Belgii (bez Stake) a vpravo v Maďarsku (se Stake)
Foto: Getty Images / Ryan Pierse, Clive Rose