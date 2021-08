Žádný pokyn týmu. Alonso přečetl situaci a „zastavil“ Hamiltona. Chvíli věřil i ve vlastní vítězství

Nevíme, co by bylo kdyby, ale faktem je, že Lewis Hamilton v posledním kole v podstatě dojel vedoucí dvojici. Pokud by se tak stalo o dvě, tři kola dříve, měl by šanci vyhrát. V cestě mu ale stál Fernando Alonso.

Na Hungaroringu se špatně předjíždí. Na druhou stranu jel Hamilton v Mercedesu, měl DRS a čerstvé pneumatiky. Alonso stavěl ve 39. kole a nazul tvrdé pneumatiky. Hamilton stavěl ve 47. kole, nazul střední pneumatiky a Alonsa dojel v 55. kole. Podle Pirelli byl mezi směsmi rozdíl asi 0,7 sekundy.

„Upřímně jsem si myslel, že ho nemohu udržet déle než jedno nebo dvě kola,“ řekl Alonso. „Ale v posledních pár zatáčkách to vypadalo, že má trochu problém se udržet za mnou. Pak už jen stačilo si na rovince vytvořit náskok a ubránit se.“

„Myslím, že se po těch deseti kolech za mnou naučil různé stopy pro poslední tři zatáčky. Carlose pak dokázal s využitím těchto nových stop předjet v průběhu jednoho kola.“

Alonso uvedl, že mu tým nedal vyloženě pokyn, aby Hamiltona zdržoval. Sám ale situaci sledoval na obrazovkách podél okruhu.

„Tým mi nic neřekl. Věděl jsem, že každé kolo, ve kterém jsem ho dokázal udržet za sebou, mělo pro Estebanovo vítězství cenu zlata.“

Alonso po kvalifikaci předpovídal, že v prvním kole dojde k incidentu, i když s tím, co se nakonec stalo, nepočítal zřejmě ani on.

„Měl jsem štěstí, že jsem jako někteří jiní neskončil v první zatáčce. První pětku bereme. Je to můj nejlepší letošní výsledek (po diskvalifikaci Vettela skončil Alonso nakonec čtvrtý, pozn. redakce).“

„Nebyl to dárek, protože jsem musel bojovat každé kolo o každou pozici. Jsem na svůj závod hrdý a vítězství v anketě ‚Jezdec dne‘ to asi dokazuje.“

„Asi jsem měl rychlost na to, abych závod vyhrál, nebo to tak alespoň vypadá, když se podíváte na vývoj závodu. Poté, co jsem dojel Sainze, jsem byl přesvědčen o stupních vítězů.

„Zajel jsem nejrychlejší kola závodu a říkal jsem si, že je předjedu a pokusím se závod vyhrát. V tu chvíli jsem takhle přemýšlel. Pak jsem si začal uvědomovat, že vyhrát závod asi není možné. Neměli jsme na to výkon. Především nám chyběla rychlost na rovinkách.“

„V tu chvíli jsem začal přemýšlet, že když budu hned za Carlosem s DRS, tak se ochráním před Hamiltonem a prostě dojedu čtvrtý.“