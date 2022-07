Žádný plán nemáme, ale dveře nezavíráme, říká Honda o F1

Honda na konci loňského roku odešla z formule 1. Nakonec to nebyl odchod s ostudou, jak to vypadalo o pár let dříve, ale s titulem mezi jezdci v kapse.

Hlavním důvodem trochu překvapivého odchodu byly změny v automobilovém průmyslu – Japonci se chtějí soustředit na elektrifikaci a další nové trendy.

Ale nové trendy chystá také F1. V roce 2026 zavede uhlíkově neutrální palivo. Japonci to dobře vědí, protože k jednáním o nových pohonných jednotách neměli daleko. Navíc z F1 neodešli úplně. Honda oproti původním plánům stále v Sakuře vyrábí pohonné jednotky pro oba týmy Red Bullu. Na vozech má stále svá loga – i když mnohem skromnější a méně výrazná písmena HRC (Honda Racing Corporation).

Nedávno se objevily spekulace, že Honda chystá návrat. Red Bull nejspíše bude spolupracovat s Porsche, Honda by mohla zase dodávat AlphaTauri.

V Rakousku navíc byla na závodě celá delegace vedení Hondy a to včetně generálního ředitele.

„Formule 1 je nejvyšší kategorií motorsportu, takže neustále sledujeme, co se ve světě F1 děje,“ řekl na Red Bull Ringu šéf HRC Kodži Watanebe.

„Samozřejmě jsme právě ukončili a uzavřeli naše aktivity, takže v rámci společnosti Honda jsme sezónu 2026 neřešili. Žádný plán nemáme. Ale nejsou to zavřené dveře. Chápu to tak, že F1 diskutuje o pravidlech pro rok 2026 a jednoznačným směrem je uhlíková neutralita. To je stejný směr jako u nás.“

„V současné době se tak v rámci F1 nemusíme odchylovat od uhlíkové neutrality. Je to pravděpodobně také dobrá příležitost pro studii uhlíkově neutrální F1. Nejsou to tedy zavřené dveře.“

Na dotaz webu Motorsport.com, jaké jsou klíčové faktory pro to, aby Honda dala zelenou návratu do F1, Watanabe odpověděl: „Myslím, že existuje několik faktorů, které musíme sledovat. Ale když už jsme se rozhodli skončit ve F1 kvůli sériové výrobě silničních vozů a uhlíkové neutralitě, musíme se nejprve soustředit na tuto stránku.“

„Jakmile si uvědomíme, že toho můžeme dosáhnout, můžeme uvažovat o F1.“

Pokud by se měla Honda vrátit v roce 2026, muselo by rozhodnutí přijít nejpozději na konci příštího roku.

„Přesný časový rámec neznám, ale pokud se chceme vrátit do F1 v roce 2026, pravděpodobně se musíme rozhodnout do 1 až 1,5 roku.“

Watanabe také potvrdil, že duševní vlastnictví (IP) k pohonné jednotce Red Bulllu a Scuderie AlphaTauri stále vlastní Honda.

„Mohou využívat IP, ale my jsme jim IP neprodali. Je to jen nájem, takže souhlas s používáním IP.“