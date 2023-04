Žádný plán B, chci jen Lewise, říká Toto Wolff

Lewisi Hamiltonovi po této sezoně vyprší jeho aktuální smlouva s Mercedesem a novou zatím podepsanou nemá. Šéf „stříbrných šípů“ Toto Wolff nechce ani slyšet o tom, že by sedminásobný světový šampion německou tovární stáj opustil.

Spekuluje se o tom už delší dobu. Mercedes druhý rokem v řadě nedisponuje vítězným vozem, Red Bull je daleko vpředu a Lewis Hamilton neváhá veřejně kritizovat svůj tým. To jen posiluje řeči o Britově možném odchodu do jiné stáje či dokonce o konci kariéry hvězdy Mercedesu.

O Mercedesu bez Lewise Hamiltona v sezoně 2024 však nechce slyšet šéf stáje Toto Wolff. Osmatřicetiletý pilot je prý jeho jedinou variantou a jiné piloty oslovovat příliš nechce.

„Může to znít trochu naivně, ale vážně těžko se mi přemýšlí o nějakém plánu B, když stále upřednostňuji plán A,“ rozpovídal se rakouský byznysmen exkluzivně pro web motorsport.com.

„Nechci začínat jednání s jinými piloty, když jsem maximálně spokojen s těmi, které mám v týmu. V tuhle chvíli neexistuje žádný plán B, sázím na Lewise.“

Pokud by se ovšem Hamilton rozhodl pro odchod z týmu, Wolff věří, že by se o tom v Mercedesu vědělo včas pro hledání adekvátní náhrady.

„Myslím, že by nám to řekl s dostatečným předstihem. Neřekl bych, že by Lewis přišel a oznámil nám ‚Už to déle dělat nemohu, zítra tu končím‘“.

„Vždy se chová zodpovědně vůči celému týmu, nenechal by nás na holičkách. Někteří jezdci by se možná rozhodli velmi náhle, on by nás ale nezklamal.“

Jak se Lewis Hamilton rozhodne, bude dost možná záviset i na jeho dalších výsledcích v této sezoně a na tom, jakého progresu bude Mercedes postupně dosahovat. Britský pilot je aktuálně po dvou pátých a jednom druhém místě čtvrtý v šampionátu o sedm bodů za třetím Fernandem Alonsem.