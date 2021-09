Žádný jiný jezdec není takový jako Kimi Räikkönen, říká Vasseur

Kde začal, tam skončil. Kimi Räikkönen před dvaceti lety debutoval v týmu Sauber, v němž také nyní završí svou kariéru ve formuli 1.

341 startů do závodu, 21 vítězství, 103 pódií, 90 341 kilometrů odjetých v závodech a především titul mistra světa. To jsou však jen čísla. Iceman si získal srdce mnoha fanoušků především svým netradičním přístupem. Na trati ale především mimo ni. Podobně to vidí také jeho šéf a týmový kolega.

„Žádný jiný jezdec není takový jako Kimi Räikkönen,“ řekl šéf Alfy Romeo Frédéric Vasseur. „Jeho přítomnost, charisma a jedinečný přístup spolu s vrozenými schopnostmi, díky nimž mu tento tým dal v roce 2001 šanci, z něj udělaly legendu našeho sportu způsobem, který čísla a statistiky jen těžko vyjádří.“

„Bylo mi potěšením s ním v těchto letech pracovat a věřím, že mluvím jménem všech v Alfa Romeo Racing ORLEN, od továrny v Hinwilu až po garáž zde v Zandvoortu, když řeknu, že jezdec jako Kimi se nesmazatelně zapsal do historie našeho týmu i našeho sportu.“

„V historii F1 jsi zanechal stopu jakou málokdo,“ napsal Antonio Giovinazzi. „Vždy budu vděčný za to, že jsem měl tu čest být tvým týmovým kolegou. Děkuji, Maestro.“