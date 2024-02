Žádné konkrétní cíle, jejichž dosažení by mě přiblížilo k sedačce Red Bullu, jsem nedostal, tvrdí Cunoda

Júki Cunoda je jedním z řady současných jezdců ve formuli 1, kterým po letošní sezoně vyprší jezdecká smlouva.

V případě Japonce se nabízí mnoho scénářů. Z jeho pohledu by byl ideální ten, který by pro něj znamenal závodní sedačku v Red Bullu, kde by teoreticky mohl vystřídal vloni trápícího se Sergia Péreze.

Že jde o reálnou variantu nedávno naznačil i konzultant Red Bullu Helmut Marko, který prohlásil, že pokud bude rakouský tým hledat náhradu za Péreze, bude primárně vybírat z jezdců stáje RB. Mezi ně patří vedle Cunody také Daniel Ricciardo.

Cunoda byl v kontextu toho nyní v Bahrajnu, kde včera proběhl mediální den před první velkou cenou sezony, dotázán, zda dostal nějaké konkrétní cíle, které by ho v případě jejich dosažení přilblížily k místu u Red Bullu.

„Ještě ne. Všechno záleží na výkonech. Pokud jsou výsledky dobré, víte, že automaticky něco přijde,“ uvedl Cunoda, kterého cituje web RaceNews365.

„Zatím se ale musíme soustředit především sami na sebe. Měli jsme náročnou zimní přestávku, takže si stále zvykáme a musíme si znovu vybudovat procesy, abychom se pořádně rozjeli. Uvidíme, jak to půjde,“ prohlásil japonský závodník, který naznačil, že se toho ve stáji z Faenzy od letošní sezony dost změnilo.

Kromě toho, že byla italská organizace přejmenována, má také nového týmového šéfa Laurenta Mekiese a rovněž byla posílena i o další důležité pracovníky.

Ohledně možného přesunu k jinému týmu po letošní sezoně Cunoda dále řekl:

„Pokud se o mě jako o jezdce zajímají další týmy, je to důkaz, že jsem podával dobré výkony a že si mě cení, takže o to se snažím. Každopádně mojí prioritou je Red Bull.“

Cunoda si nicméně uvědomuje, že jeho velkým soupeřem o případnou sedačku u rakouské stáje, je jeho kolega Ricciardo, ke kterému jinak chová respekt.

„Má něco, co já nemám. Jde o sebeovládání. Je v tom opravdu dobrý a je to něco, čeho si týmy cení. Sebeovládání je opravdu důležité, takže se v tomto směru učím. U Daniela známe všechny jeho přednosti: je rychlý a vyhrál několik velkých cen. Je navíc opět ve skvělé formě. Mít ale proti sobě takovou výzvu se mi líbí,“ nechal se slyšet Cunoda, který podle svých slov s Australanem spolupracuje dobře.

„Vyměňujeme si názory na to, jak moc můžeme auto zlepšit. Jako týmoví kolegové pracujeme dobře. Jsem si jistý, že budeme v pohodě, i když víme, že týmový kolega je v F1 vašim hlavním soupeřem,“ dodal pilot stáje RB.