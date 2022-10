Žádné černé pásky, Red Bull chtěl památku Mateschitze uctít dobrým výkonem

Red Bull o víkendu získal pátý titul mezi týmy. Stalo se tak krátce poté, co zemřel spolumajitel Red Bullu.

„Byl to nesmírně emotivní víkend,“ řekl Horner po nedělním závodě. „Když jsme se dozvěděli zprávu o Dietrichově úmrtí, bylo to pro celý tým velmi emotivní, protože to byl obrovský člověk, který toho tolik udělal nejen pro Red Bull Racing, ale i pro F1.“

„Cítili jsme odhodlání jít a uctít ho způsobem, na který by byl hrdý. Nebyly žádné černé pásky, žádná minuta ticha, ale ztělesnění jeho oslavy. A nejlepším způsobem, jak to udělat, byl samozřejmě výkon na okruhu.“

„Po dlouhých osmi letech jsme nikdy nepřestali věřit, nikdy jsme se nepřestali zvedat a nikdy jsme neztratili ze zřetele naše cíle a úkoly, což bylo vrátit se na vrchol obou světových šampionátů.“

„A to se nám podařilo, což svědčí o tvrdé práci všech našich zaměstnanců, o přínosu všech našich partnerů, našich dodavatelů.“

„A právě duch, který ztělesňoval a který se táhne celým Red Bullem, nám umožnil dosáhnout toho, co by mnozí považovali za nemožné.“

Na začátku sezóny Red Bull ztrácel na Ferrari a měl také problémy se spolehlivostí.

„Myslím, že celý tým pracoval jako skupina,“ odpověděl Horner na dotaz Motorsport.com, jak se jim povedlo překonat Ferrari.

„Způsob, jakým se vzájemně podporovali v provozu, vývoji, na trati v rámci celého podniku, a k tomu, abyste vyhráli Pohár konstruktérů, potřebujete, aby každé oddělení plnilo svou roli, a přesně to se nám podařilo.“

„Myslím, že jsme se k tomuto vozu dostali velmi pozdě, na začátku roku byl trochu těžký, ale podařilo se nám z něj pár kilo ubrat a díky tomu se nám podařilo dosáhnout vyvážení, které pomáhá.“