Žádná vlajka, hymna a ani zmínka o Rusku. Z Mazepina bude „neutrální“ jezdec

Nikita Mazepin na sebe upozornil už v juniorských sériích a ne vždy to bylo oslnivými výkony na trati. Jednou fyzicky napadl soupeře, vloni (už po podpisu s Haasem) se zase objevilo video, na kterém osahává ženu.

Podle webu RaceFans má ale mladý Rus škraloupů více. Vloni v červnu jel v Anglii na červenou, za což dostal pokutu asi 300 euro a tři trestné body.

Ve F1 jako neutrální jezdec

Mazepin má ale i další problém. Je ruským sportovcem a Rusko bylo kvůli opakovaným dopingovým skandálům vyloučeno z velkých sportovních událostí.

Ruská automobilová federace potvrdila, že obdržela od FIA vysvětlení, podle něhož se nedávné rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) dotýká také motorsportu. Kromě formule 1 třeba i formule E nebo WEC.

Co to znamená pro Mazepina? Ve F1 nesmí používat ruskou vlajku a to ani například na helmě nebo overalu. Ruskou vlajku neuvidíme vedle jeho jména ani v grafice v televizi. Pokud by náhodou vyhrál, což asi v Haasu není reálné, nezazní na stupních vítězů ruská hymna. V oficiálních materiálech nebo prezentaci se dokonce ani nesmí uvádět, že je Mazepin ruský sportovec. Lze napsat jen to, že je „neutrálním sportovcem z Ruska“.

Fanoušci ale samozřejmě ruské vlajky mít mohou a Mazepin může například na helmě použít barvy ruské trikolóry.

Rozhodnutí CAS je platné od 17. prosince 2020 do 16. prosince 2022.