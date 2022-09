Žádná malá firma. Red Bull je připraven své motory dodávat až čtyřem týmům

Red Bull založil v Milton Keynes firmu Red Bull Powertrains a pustil se do vývoje vlastního motoru.

V roce 2026 vstoupí do formule 1 nové pohonné jednotky. Red Bull si je bude od tohoto roku vyvíjet a vyrábět sám. Založil si k tomu firmu Red Bull Powertrains, která sídlí přímo v kampusu týmu v Milton Keynes. Do vývoje se pustil sám, jednání z Porsche k dohodě nevedla. Nelze ale vyloučit, že se spojí třeba s Hondou, která nikdy pořádně z F1 neodešla a nevylučuje ani návrat.

„V současné době nás samozřejmě zatěžují náklady na stávající pohonné jednotky plus vývoj,“ přiznal Christian Horner, kterého cituje RaceFans. „Ale než se dostaneme do roku 2026, rozpočtový strop se naplno projeví a náklady budou mnohem únosnější než před dvěma nebo třemi lety. Rozpočtový strop byl zásadní pro to, abychom se stali novým účastníkem.“

Podle nedávno schválených pravidel byl pro pohonné jednotky stanoven rozpočtový strop ve výši 95 milionů dolarů pro „vývojové roky“ (2022 až 2025) a od roku 2026 to bude 130 milionů dolarů ročně. Noví výrobci mají rozpočet o něco větší.

Do rozpočtového stropu se některé náklady nezapočítávají – například mzdy zaměstnanců, daně nebo výroba pohonných jednotek pro zákazníky. Zatím se očekává, že Red Bull bude pohonné jednotky dodávat také sesterskému týmu AlphaTauri, pokud ho Dietrich Mateschitz neprodá. Podle Hornera jsou ale kapacity Red Bullu větší.

„Naše struktura v rámci podniku nám dává možnost vyrábět motory až pro čtyři týmy. Ale určitě to nebude prvotní cíl. Prvotním plánem je samozřejmě zásobovat dva týmy vlastněné společností Red Bull.“

Čtyřem týmům dnes dodává Mercedes. Toto Wolff však před časem připustil, že by Mercedes tento počet rád snížil.

„Máme motor a testujeme prototyp. Máme zprovozněné všechny dynamometry, běžíme.“

Horner nevyloučil možnou spolupráci s Hondou. Opět však zopakoval, že Red Bull partnera nepotřebuje.

„Honda je skvělá společnost. Oznámili odchod z F1, aby se mohli soustředit na elektrifikaci svých produktů a odklonit se od spalovacího motoru. Dá se tedy předpokládat, že pokud by se chtěli do F1 vrátit, museli by to vzít v úvahu.“

„Pokud by byl nějaký zájem, potenciálně na straně baterií, a případné synergie, mohla by to být zajímavá diskuse. Ale co se týče spalovací a mechanické stránky motoru, máme do roku 2026 stanovený plán, se kterým jsme velmi spokojeni.“

„Jakmile jsme učinili rozhodnutí, pustili jsme se plně do práce. Není to malý podnik, někteří lidé říkají, že jsme se úplně zbláznili, když se chceme postavit takovým značkám, jako jsou Ferrari, Mercedes a Renault a možná i Honda, a začít od nuly. Ale taková je přesně cesta Red Bullu – dosáhnout nemožného. Stejně tomu bylo u návrhu a stavby šasi.“

„S kvalitou lidí, které se nám podařilo získat a kteří sídlí ve Velké Británii, se ve Velké Británii do podniku na výrobu motorů posledních 40 let takto pravděpodobně neinvestovalo. To nám umožnilo přilákat fenomenální talenty, které stále aktivně nabíráme, a v blízké budoucnosti oznámíme další nové členy týmu.“