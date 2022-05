Záda jezdců v ohrožení? Sainz se obává monackých obrubníků.

Sedačka ve voze F1 není nic jiného než karbonová skořápka vyrobena přesně na míru jezdci. Vzhledem k tomu, jak vůz F1 funguje, cítí jezdec prakticky vše – to je sice dobré pro zpětnou vazbu, ale už méně dobré pro záda a celkové zdraví jezdce.

Letošní vozy mají navíc tužší odpružení. Sainz tak má obavy z obrubníků v Monaku.

„Myslím, že to bude velká výzva,“ varoval Sainz, kterého citoval web Motorsport.com. „Už obrubníky v Miami byly v těchto vozech řádně agresivní. V Imole bylo několik nerovností, které byly pro tělo dost tvrdé.“

„Nejde jen o Monako. Jako jezdci a F1 se musíme zamyslet nad tím, jak velkou cenu by měl jezdec zaplatit na svých zádech a zdraví v kariéře F1 s takovouto filozofií vozu? Myslím, že ze všeho nejvíc potřebujeme otevřít debatu.“

„Pravidla jsou podle mě skvělá. Dělají přesně to, co potřebujeme pro závodění,“ pokračuje Sainz, který se však zamýšlí nad tím, zda je nutné jezdit s tak tuhým vozem a to zejména při jeho velké hmotnosti.

„Monako bude těžké, ale já přemýšlím spíše o dlouhodobém hledisku.“

Sainz měl v Miami velkou nehodu. Podle něj to mělo na jeho krk další negativní dopady.

„Už to cítím. Nepotřebuji rady odborníků, abych věděl, že deset takových let bude těžkých a bude třeba hodně pracovat na pohyblivosti, flexibilitě. Budu muset investovat do zdraví, do celkového zdraví těla.“

Jako jezdci neradi vypadáme jako slaboši

Otevřít podobnou debatu bude podle Sainze těžké. „Je to asi otázka, o které podle mě jako jezdci neradi mluvíme, protože neradi vypadáme... řekněme jako slaboši.“

„Jsem silný, jsem velmi zdatný, považuji se za jednoho z nejzdatnějších jezdců a v závodě F1 jsem nikdy neměl žádné potíže. Ale je to spíš dlouhodobé a pro dobro nás všech, abychom o tom možná diskutovali a zjistili, jaké máme možnosti.“