Začne vás to sžírat zevnitř, říká Bottas o tlaku roční smlouvy. Lituje, že nezískal titul

Valtteri Bottas přiznává, že nevyhnutelný tlak, který s sebou přináší roční smlouva, „vás nakonec začne sžírat zevnitř“.

„Člověk se samozřejmě snaží přesvědčit sám sebe, že to na něj nemá vliv, a snaží se blokovat negativní myšlenky, ale když je tam hodně šumu, což se ve formuli 1 může stát, určitě to nepomáhá,“ řekl Bottas Tomu Clarksonovi z F1 v podcastu Beyond the Grid.

„Rozptýlení tu je, ale snažíte se ho minimalizovat. Ano, myslím, že několikrát se mi stalo, že jsem nebyl v úplně jednoduché situaci kvůli smlouvám a kvůli dalším řečem a šumu.“

„Toto si myslí, že tlak je pro mě dobrý... souhlasím, tlak po určitou dobu je dobrý a může z vás dostat více, ale když jste pod tlakem kvůli smlouvě po devět let kariéry ve formuli 1, rok co rok, začne vás to sžírat zevnitř.“

Bottas uvedl, že je hrdý na to, čeho dosáhl. Rád by odešel z Mercedesu poté, co tým získá další titul mezi týmy.

„A když se podíváte na mě a Lewise jako na týmové kolegy... to množství bodů, vítězství a pódií, které jsme spolu získali, pro mě je těžké jmenovat lepší tým. Můžu se podívat do zrcadla. Snažil jsem se, dal jsem do toho všechno.“

Přestože je hrdý na své úspěchy a na to, jak se zapsal do historie Mercedesu ve F1, přiznává zklamání z toho, že mu unikl titul.

„Určitě ano, protože to je nakonec... od dětství je to váš cíl, váš sen. Bylo to v mé mysli opravdu, opravdu silné, jako cíl, a byla to síla, která mě nutila tvrdě pracovat. Je to jako každý den, cokoli pro tento sport udělám, je to kvůli tomu – chci být šampionem.“

„Svým způsobem to cítím jako selhání, že jsem toho s Mercedesem nedokázal dosáhnout, ale zkusil jsem všechno. Dal jsem do toho všechno. Prostě mi to nebylo souzeno...“