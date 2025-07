Začne se teď Christian Horner učit italsky?

Christian Horner už není šéfem týmu Red Bull Racing. Ve své funkci skončil s okamžitou platností. Uvidíme, co bude dál. Mluvčí Red Bullu potvrdil, že Laurent Mekies nastoupil do pozice CEO Red Bullu. Není tedy zcela jasné, zda bude tým hledat i nového šéfa týmu, nebo bude Mekies plnit obě role.

Mekies přichází ze sesterského týmu Racing Bulls, kde jsou tyto role oddělené – Mekies byl šéfem týmu a CEO je Peter Bayer.

Důvod konce nejasný, ale...

Důvod náhlého konce Christiana Hornera není jasný, ale na druhou stranu rozhodně neplatí, že by nad Milton Keynes v posledních měsících svítilo sluníčko a nikde nebyly žádné problémy.

Z týmu odešla řada lidí, Max Verstappen je nespokojený, výsledky týmu se zhoršily. Jezdecký titul se vzdaluje a v Poháru konstruktérů je Red Bull až čtvrtý.

Red Bull na konci loňského roku vyplatil Sergia Péreze. Jeho nástupce Liam Lawson vydržel jen dva závody a Júki Cunoda v deseti závodech získal jen sedm bodů.

Pod Hornerem se kývala židle už vloni, kdy byl obviněn bývalou kolegyní z nevhodného chování. Interní vyšetřování ho ale očistilo. Přežil také velké neshody s otcem Maxe Verstappena.

„Dokud bude ve své funkci, tak tady bude napětí,“ řekl Jos Verstappen vloni na začátku sezóny pro Daily Mail. „Hrozí, že se tým rozpadne. Takhle to dál nejde. Vybuchne to. Hraje si na oběť, přitom je to on, kdo způsobuje problémy.“

Red Bull dnes vlastní potomci původních zakladatelů. Většinu má thajská větev, kterou vede Čalerm Júvitja. Vloni se předpokládalo, že Júvitja je příznivcem Hornera a podržel ho.

Z Red Bullu odešla řada lidí. Dnes asi tým nejvíce bolí odchod Jonathana Wheatleye, který v neděli slavil jako šéf Sauberu pódium Nica Hülkenberga. Wheatley byl dlouho považován za možného nástupce Christiana Hornera, pokud by ten skončil.

Kormidla se nyní ujal Laurent Mekies. Má bohaté zkušenosti – působil mimo jiné u Ferrari i ve FIA, ale Wheatley znal velmi dobře Red Bull a určitá kontinuita je důležitá, protože přichází velké změny pravidel.

Kam zamíří Horner?

Na konci května se objevily spekulace, že o služby Hornera má zájem Ferrari – a to ne poprvé. Podle informací Autosportu je předseda představenstva Ferrari John Elkann velkým obdivovatelem Hornera.

Horner tyto úvahy odmítl. „Je samozřejmě vždy lichotivé být spojován s jinými týmy,“ řekl Horner během Velké ceny Španělska. „Ale jsem stoprocentně oddaný Red Bullu.“ Horner tehdy dodal, že tomu tak vždy bylo a bude tomu tak i dlouhodobě. Jeho smlouva platila do roku 2030.

„V tomhle byznysu se vždy objevuje spousta spekulací – kdo kam přichází, kdo kam odchází, a tak dále. Myslím, že lidé v týmu přesně vědí, jaká je situace.“

„Moje italština je horší než Flaviova angličtina (seděl na tiskové konferenci vedle Hornera, pozn. redakce). Tak jak by to proboha mohlo fungovat?“

O zhruba 40 dní později je ale vše jinak a Horner je volným hráčem. Mohl by nahradit Freda Vasseura? Je to možné. V Maranellu si stále myslí, že vše vyřeší jiný šéf týmu. Je ale otázkou, zda by se Hornerovi chtělo přestěhovat do Itálie a zda by si poradil s tamní strukturou a kulturou.

Odejde Max Verstappen?

V posledních dnech se stále více spekuluje o přestupu Maxe Verstappena do Mercedesu. Jeho otec Jos Verstappen určitě neběžel do obchodu pro kapesníky a nelituje Hornerův konec. Na druhou stranu Horner vedl tým dvacet let a jeho odchod může být dalším otřesem, který nemusí mít pozitivní vliv.

Verstappen byl informován předem

Verstappenův manažér Raymond Vermeulen už pro De Telegraaf ujistil, že na jeho svěřence nebude mít současná situace vliv.

„Vedení Red Bullu nás o tomto rozhodnutí předem informovalo,“ řekl Vermeulen. „Je na Red Bullu, aby poskytl další vysvětlení, pokud jde o důvody. Nadále se zabýváme sportovní stránkou věci a usilujeme o vyšší výkonnost, abychom se mohli vrátit na vrchol. V tomto ohledu se nic nezmění.“

Velká výzva

Nové vedení týmu čekají hned dvě výzvy. V příštím roce vstoupí v platnost nová pravidla a pro Red Bull to nebude snadné. Pohonné jednotky si vyrábí sám ve spolupráci s Fordem.

Kromě toho ale musí vyřešit také jezdeckou sestavu. Cunodovi se nedaří a zatím to nevypadá, že by se situace měla změnit.