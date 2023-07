Začne se již Mercedes soustředit na příští sezonu? Rozhodnutí přijde brzy, říká Wolff

Mercedes prostřednictvím svého šéfa Tota Wolffa přiznává, že nejspíše nebude mít jinou možnost, než se začít plně soustředit na vývoj vozu pro nadcházející sezonu.

Mercedes do letošní sezony nastoupil s vozem, který nenaplnil očekávání německé stáje natolik, že hned během prvního závodního víkendu v Bahrajnu šéf Toto Wolff prohlásil, že je nutné monopost zásadně přepracovat.

Slova Wolffa byla definitivně naplněna při GP Monaka, kdy si odbyla premiéru B-specifikace modelu s označením W14.

I když upravený monopost přinesl posun vpřed, zásadní úkol – přiblížit se dominantnímu Red Bullu, zůstává nesplněn.

Vzhledem k omezením, která přináší rozpočtový strop, ale i další regule, se Mercedes pomalu dostává do situace, kdy na další vývoj aktuálního monopostu jednoduše nebude mít dost zdrojů.

Na otázku Autosportu, kdy německý tým začne své úsilí ve větší míře směřovat na nadcházející sezonu, Wolff odpověděl:

„Myslím, že brzy. Nemáme na výběr. Druhé či třetí místo mě a tým zásadně neovlivní. Jde o to, abychom se vrátili a dokázali vyhrát šampionát. To se ale letos nestane,” uvědomuje si boss Mercedesu.

„Musíme se tedy zaměřit na následující sezonu a pak se ve všech závodech učit a ujistit se, že to můžeme přenést do příštího roku,” uvedl Wolff, podle kterého letos už není Mercedes schopný udělat takový krok, jako se to v posledních týdnech podařilo McLarenu.

„Myslím, že jsme příliš omezeni rozpočtovým limitem a relativně menším množstvím času pro využití aerodynamického tunelu a CFD,” vysvětlil s tím, že Mercedes ještě chystá nějaké novinky, ale nevěří tomu, že by měly přinést zásadní zlepšení.

„Stále ale máme možnost na posun a jak vidíte, i několik desetin vás může na startovním roštu dostat do úplně jiné pozice.”

Vítězství je stále možné

I když si Wolff uvědomuje, že jeho tým již těžko v šampionátu ohrozí Red Bull, má i nadále za to, že získat alespoň jedno vítězství je letos stále možné.

„Na základě našich dřívějších výkonů jsem si myslel, že nejlepší šanci budeme mít v Silverstone, to se ale nestalo. Možná však existuje jiná trať, na které budeme mít větší šanci, protože se vlastnosti našeho vozu změnily. Vždy věřím, že můžeme Maxe (Verstappena, pozn. red.) porazit, máme dobré lidi a nejlepší jezdce. Jen jim musíme poskytnout předvídatelnější auto,” dodal Wolff.