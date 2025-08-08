Začne povinná letní přestávka. Co týmy dva týdny nesmí?

Další závod se pojede až na konci srpna. Týmy nyní čeká povinná letní přestávka.
Článek 24.1 Sportovních pravidel definuje dvě povinné přestávky. První čeká týmy nyní v průběhu srpna. Druhá zimní byla zavedena v roce 2023.
Obě přestávky vypadají stejně. Rozdíl mezi nimi je pouze v termínu. Zimní je kvůli vánočním svátkům definována přesně. Letní má volnější termín. Týmy si mohou zvolit, kdy své brány zavřou. Většinou se tak děje týden po posledním závodě před přestávkou. Továrny musí zůstat zavřené po dobu 14 dní.
Podle pravidel:
a) První období čtrnácti (14) po sobě jdoucích kalendářních dnů v měsících červenci a / nebo srpnu. Pokud jsou dvě po sobě jdoucí soutěže v tomto období od sebe vzdáleny pouze sedmnáct (17) dnů, musí být dodrženo období odstavení třinácti (13) po sobě jdoucích kalendářních dnů
V obou případech by soutěžící měli FIA oznámit zamýšlené období přerušení do třiceti (30) dnů od zahájení šampionátu.
b) Druhé období devíti (9) po sobě jdoucích kalendářních dnů začínající 24. prosince.
Co se smí a nesmí?
Z pohledu pravidel jsou obě odstávky stejné. Co se smí a nesmí? Jednoduše řečeno nesmí běžet CFD simulace a ani aerodynamický tunel. Rovněž nesmí probíhat výroba a vývoj dílů pro aerodynamický tunel, pro auta, pro testování nebo výroba nástrojů.
Nesmí probíhat ani dílčí montáž automobilových dílů nebo aut. Je také zakázána jakákoli pracovní činnost jakéhokoli zaměstnance, konzultanta nebo subdodavatele zapojeného do projektování, vývoje nebo výroby.
Výjimkou jsou opravy se souhlasem FIA na voze poškozeném před odstávkou – to se týká samozřejmě především letní odstávky. Dále je možné provádět montáž a servis předváděcích vozů, které ale nesmí mít současné díly.
Je také možné provozovat CFD simulace a aerodynamický tunel pro jiné účely, než je formule 1. Je také povolené provádět údržbu aerodynamického tunelu, továrních zařízení a IT systémů.
A naše nejoblíbenější výjimka – povolená je jakákoliv činnost, jejímž jediným účelem je pohoda zaměstnanců nebo zábava. Pokud tedy uvidíte Fernanda Alonsa, jak po továrně Astonu Martin jezdí na motokáře, je to dovoleno!
Stejně tak mohou v továrnách pochopitelně pracovat lidé, kteří se starají o ekonomickou stránku věci (mzdy, faktury,...) nebo lidé z marketingu.
Týká se to také výrobců PJ
Uzavírka se týká také výrobců pohonných jednotek, což je popsáno v článku 25 Sportovních pravidel.
Zákazy a výjimky jsou v podstatě analogické. Nesmí běžet testovací stolice, výroba apod. Výrobci pohonných jednotek ale nemají pevný termín vánoční uzavírky. Své továrny mohou teoreticky uzavřít i později, ale nejpozději se tak musí stát 31. prosince. Proč je to jinak? Je to úprava pro výrobce ze zemí, kde se Vánoce neslaví. Teoreticky by mohlo jít o Hondu. V Japonsku mají Vánoce poněkud odlišnou podobu, a tak by si Honda teoreticky může uzavírku o pár dnů posunout.