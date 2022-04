Začne hon na Leclerca? Dobrý začátek víkendu, pochvaluje si Verstappen

Max Verstappen (3. v tréninku / 1. v kvalifikaci)

V Bahrajnu i Austrálii zůstal úřadující mistr světa bez bodu. V Džiddě sice vyhrál, na vedoucího Leclerca však stihl nabrat povážlivou ztrátu. Výhra v kvalifikaci na sprint v Imole, jednom z posvátných míst Ferrari, proto přišla velice vhod.

„Bylo to náročné, nejdřív sucho, pak zase mokro. Trať byla kluzká a nebylo jednoduché zahřát pneumatiky. Máme za sebou dlouhou a zároveň hektickou kvalifikaci.

Jsme rádi, že jsme se sem vrátili. Je to parádní okruh. Pokud chybujete, vymstí se vám to a můžete skončit ve zdi. A to je přesně to, co chceme, obtížné okruhy máme rádi.

Z pole position mám velkou radost. Jasně, zítra a v neděli bude úplně jiné počasí, ale aspoň za sebou máme výborný start víkendu,“ prohlásil Verstappen.

Sergio Pérez (6. v tréninku / 7. v kvalifikaci)

Vyjádření mexického závodníka doplníme.