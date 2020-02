Začínají testy formule 2, monoposty budou letos mít 18palcové pneumatiky

Letošní sezóna šampionátu formule 2, který se do sezóny 2016 nazýval GP2, odstartuje 21. března v rámci Velké ceny Bahrajnu formule 1. Na okruhu Sakhir také zítra začínají první třídenní předsezónní testy. Po prvním závodním víkendu jsou v plánu také druhé testy na Katalánském okruhu u Barcelony.

Z pohledu technických pravidel přinese letošní sezóna formule 2 výraznou novinku, když budou monoposty, které dosud měly 13palcové pneumatiky, nově obuty do 18palcových pneumatik Pirelli. Italský výrobce pneumatik bude v letošní sezóně F2 sbírat potřebná data, než se větší pneumatiky začnou používat od sezóny 2021 také ve formuli 1.

Všichni piloti závodí s identickými vozy Dallara F2 2018 s šestiválcovým motorem o objemu 3,4 litru s turbem a výkonem 620 koní při 8750 otáčkách za minutu. Včetně jezdce vůz váží 755 kilogramů.

Kalendář letošní sezóny se skládá z dvanácti podniků. V sobotu odpoledne (v Monaku v pátek) se pojede hlavní závod o délce 170 km, který v neděli dopoledne (v Monaku v sobotu) doplní sprint na přibližně 120 kilometrů.

Hned po úvodním závodním víkendu v Bahrajnu pojede F2 na nizozemském Zandvoortu, který se vrací do kalendáře mistrovství světa formule 1 a seriál F2 bude jeho doprovodnou součástí.

Kromě toho se pojede ještě ve Španělsku, Monaku, Ázerbájdžánu, Rakousku, Velké Británii, Maďarsku, Belgii, Itálii, Rusku a v Abú Dhabí. Podnik na Zandvoortu nahradil v kalendáři závod na francouzském okruhu Paula Ricarda.

Ve formuli 2 bude také v letošní sezóně působit český tým Charouz Racing Systém. Za tým pojedou syn trojnásobného mistra světa F1 Nelsona Piqueta Pedro Piquet. Jeho týmovým kolegou bude Louis Delétraz. Švýcarský pilot u českého týmu působil už v roce 2018. Loňskou sezónu strávil v týmu Carlin.

