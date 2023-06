Zachrání Alpine hrdina z komiksů? Tým má stále svůj plán na 100 závodů

Necelý čtvrtinový podíl v týmu Alpine koupilo konsorcium investorů pod vedením kanadsko-amerického herce Ryana Reynoldse.

Laurent Rossi nedávno označil počínání svého týmu za amatérismus. Pak ale přišlo Monako, ve kterém Esteban Ocon získal pódium a Rossi byl na tým hrdý.

Nahoru a dolů je to u Alpine tak nějak i celkově. Někdy se daří, někdy méně. V roce 2021 si tým stanovil plán 100 závodů. Dával tím jasně najevo, že návrat na vrchol potrvá nějakou dobu, neodehraje se přes noc a tým má plán, jak ho postupně dosáhnout. Zmíněných 100 závodů je v přepočtu přelom sezón 2024 a 2025.

V roce 2021 skončil tým Alpine na pátém místě. Vloni byl čtvrtý a letos chtěl obhájit čtvrté místo, ale být blíže prvním třem týmům – Red Bullu, Mercedesu a Ferrari.

Bodově je na tom Alpine po osmi závodech podobně jako vloni. Celkově je ale zatím na pátém místě s velkou bodovou ztrátou na Ferrari. Plány týmu zatím hatí Aston Martin, který je třetí a je reálně v boji o druhé místo. Tahounem týmu je paradoxně Fernando Alonso, který přišel právě z Alpine. Španěl je v šampionátu jezdců třetí, zatímco Ocon a Gasly jsou na devátém a desátém místě.

V rozhovoru pro BBC Laurent Rossi uvedl, že příběh Astonu je pro Alpine ale také pro další týmy „reality check“.

„Mysleli, že jsme na vzestupu a všichni ostatní také, a najednou je tu někdo, který nás všechny přeskočil,“ uvedl Rossi.

Rossi připouští, že plán 100 závodů nemusí vyjít a může dojít k jeho posunutí. „Mým cílem je, aby do roku 2025 měl tým Alpine F1 stejné prostředky jako špičkové týmy a fungoval tak, aby tyto prostředky mohl využít a stal se věrohodným uchazečem o stupně vítězů. To je vše. A tímto směrem se stále ubíráme. Stále najímáme lidi, získáváme vybavení a prostředky a tato investice nám pomůže to ještě urychlit. Proto mám pocit, že jsme stále na dobré cestě.“

200 milionů euro

K investicím jsou potřeba peníze. Do Alpine nyní napumpuje peníze skupina investorů pod vedením herce Ryana Reynoldse. Herec se proslavil mimo jiné rolí komiksového hrdiny Deadpoola. Jeho průměrný honorář za film je okolo 20 milionů dolarů. Své peníze se bývalý manžel Scarlett Johansson rozhodl dále investovat. A nutno říct, že velmi úspěšně.

S Georgem Deweyem, který řídil marketing Deadpoola, později založil reklamní a producentskou společnost Maximum Effort, kterou pak využil i při propagaci některých svých projektů.

T-Mobile nedávno koupil za 1,3 miliardy dolarů virtuálního operátora Mint Mobile, v němž měl herec čtvrtinový podíl a byl hlavní tváří firmy. Velké množství peněz pro další investice získal také poté, co prodal svůj podíl ve výrobci alkoholu American Aviation Gin.

Reynoldsovi není cizí ani svět sportu. Společně se svými kolegy investoval do fotbalového klubu Wrexham AFC.

Další informace o jeho impériu najdete na webu E15.