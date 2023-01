Začátek turbo éry pro nás byl depresivní, přiznává zpětně Adrian Newey

Když v roce 2014 v F1 odstartovala éra hybridních motorů, zaznamenal tehdy Red Bull výkonnostní propad. Technický šéf Red Bullu Adrian Newey proto na tuto dobu nevzpomíná příliš dobře.

Po čtyřech sezonách plných úspěchů a titulů v letech 2010 až 2013 se Red Bull musel po změně pravidel v oblasti motorů před sezonou 2014 vypořádat s výkonnostním propadem.

Jejich tehdejší dodavatel motorů Renault totiž nevstoupil do nové éry hybridních přeplňovaných pohonných jednotek nejlépe, což se logicky projevilo i na formě Red Bullu.

Úplná katastrofa to sice v roce 2014 pro Red Bull nebyla, když díky Danielu Ricciardovi vybojoval rakouský tým alespoň tři výhry, ale na celkový triumf a ohrožení Mercedesu to ani zdaleka nemohlo stačit.

K lepšímu se situace pro Red Bull postupně začala otáčet až po roce 2019 s motory Honda.

„Je potřeba mít slušný motor. Vstoupili jsme do hybridní éry a Renault to nezvládl, takže to bylo dost deprimující,“ zavzpomínal Adrian Newey pro oficiální web F1 na rok 2014.

„Uvědomili jsme si, že pokud budeme v dohledné době odvádět skvělou práci, možná se nám podaří urvat nějaké to vítězství, ale nikdy nevyhrajeme šampionát, uvedl konstruktér, který vloni jako designer oslavil již jedenáctý triumf v Poháru konstruktérů.

„To byl reset. Myslím si ale, že jednou ze silných stránek našeho týmu bylo to, že jsme dokázali sklopit hlavy a překonat toto období. Když jsme pak díky spolupráci s Hondou měli opět dobrou pohonnou jednotku, byli jsme ihned schopni reagovat,“ prohlásil 64letý Newey.

Risk, který se vyplatil

Podle týmového principála Christiana Hornera bylo rovněž klíčové, že tým během slabšího období neopustily jeho klíčové osobnosti.

„Nejdůležitější bylo udržet tým pohromadě a soustředit se na věci, které jsme mohli ovlivnit,“ řekl Horner.

Co mohl Red Bull časem ovlivnit, byl po sezoně 2018 odchod od Renaultu a navázání spolupráce s Hondou.

„Honda sdílela stejnou vášeň jako my. Podstoupili jsme riziko a mohli jsme začít budovat základy pro boj o mistrovský titul,“ dodal nejdéle sloužící týmový šéf současnosti.