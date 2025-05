Začaly platit přísnější testy flexibility předních křídel. Co se změnilo?

Formule 1 změnila pravidla ohledně flexibility předních křídel. Přinese to změnu v rozložení sil?

Je středa 28. května. Podle některých názorů možná nejdůležitější den letošní sezóny. Právě dnes (formálně) se mění pravidla testů ohebnosti předních křídel. Už zítra nás v Barceloně čekají technické přejímky. Minimálně některé týmy přivezly nová přední křídla, aby novými testy prošly.

Fred Vasseur mluví o změně jako o „gamechangeru“. „Pracujeme na tom už dlouho,“ řekl šéf Ferrari Fred Vasseur, kterého cituje The Race. „Může to změnit pravidla hry pro všechny, protože neznáme dopad nového nařízení na každý jednotlivý tým.“

Podle Tota Wolffa může ale právě Ferrari na změně vydělat. „Myslím, že jsme viděli, že Ferrari bylo pravděpodobně nejkonzervativnější, co se týče flexibilních křídel,“ řekl Wolff pro Sky F1.

Co se dnes změnilo?

FIA si už vloni ve Spa trochu více posvítila na ohebnost předních křídel. Týmy montovaly kamery a na křídla lepily terčíky. Záběry z kamer ale nejsou ve světě, ve kterém jde o milimetry, dostatečně exaktní k tomu, aby s nimi mohla FIA pracovat a na jejich základě tým potrestat. Je odkázána na statické testy.

Na přední křídlo je pověšeno závaží (jedno nebo dvě), které působí silou 1000 Newtonů a měří se průhyb křídla. Do úterý bylo povoleno vertikální prohnutí až do 15 mm, pokud zatížení působilo symetricky na obě strany vozu, a až do 20 mm, pokud působilo pouze na jednu stranu. Od dnešního dne se v obou případech ubírá 5 milimetrů. Při symetrickém působení na obě strany křídla je tedy povolený průhyb maximálně o 15 mm.

Do úterý také platilo, že jakákoli část odtokové hrany kterékoli klapky předního křídla se nesmí vychýlit o více než 5 mm, měřeno podél osy zatížení, při bodovém zatížení 60 N. Nově jsou to maximálně 3 mm.



Testy flexility předních křídel v Technických pravidlech.

V rámečku jsou nové parametry platné od 28. května.

Zdroj: FIA

Proč ke změně dochází?

Šéf FIA pro monoposty Nikolas Tombazis ještě vloni na konci roku řekl, že regulátor žádné změny pro tento rok nechystá. Nakonec ale FIA změnila názor. Změny byly zavedeny až od Španělska, aby měly týmy čas na nápravu, a také aby se nemusely zbavovat první vyrobená křídla.

Ohebná křídla samozřejmě vytváří nerovné prostředí. Obecně platí, že čím více času a prostředků do vývoje v této oblasti investujete, tím větších zisků dosáhnete. To samozřejmě platí obecně pro vývoj vozu, ale v tomto případě mluvíme o oblasti, která je minimálně „šedá“. Na křídla samozřejmě při maximálním zatížení působí obrovské síly, takže nějaká pružnost je přirozená, ale týmy by neměly věnovat prostředky na vývoj záměrně pružných křídel.

Proč to týmy vůbec dělají? Mohou za to současná pravidla – respektive současné vozy s přízemním efektem. Podlaha generuje obrovský přítlak, ale poměrně hodně ho generuje také samotné přední křídlo, které je samo o sobě blízko zemi.

Týmy však mají problémy s vyvážením. Ve vysokých rychlostech způsobuje přední křídlo přetáčivost. Vyměnit ho za menší křídlo sice pomůže, ale to zase způsobí nedotáčivost v pomalých zatáčkách.

Dobře fungující flexibilní křídlo může být dobrým kompromisem. Při velkém zatížení ve vysoké rychlosti se ohne a generuje méně přítlaku. Při nižší rychlosti se vrátí do normální pozice a přítlak opět generuje v plném rozsahu.

Koho se změny dotknou? Nevíme. Vloni si nejvíce stěžovaly týmy Red Bull a Ferrari. McLaren ale i dnes tvrdí, že změna na něj nebude mít žádný vliv.