Začal vývoj udržitelného paliva

Formule 1 chce v roce 2026 přijít s novou pohonnou jednotkou. Revulce se konat nebude, návrat k desetiválcům už vůbec ne. Nová pohonná jednotka bude vycházet z té současné a bude hybridní. To je jediné, co zatím víme jistě. Diskuse o podobě pohonných jednotek už začaly a možná budou uspíšeny. Je reálné, že v rámci „redbullovské dohody“ o zmrazení pohonných jednotek bude i klauzule, že nové pohonné jednotky přijdou o rok dříve – v roce 2025.

Kromě hrubé podoby nových pohonných jednotek víme ještě o jedné věci – nové spalovací motory budou používat udržitelné palivo.

Formule 1 chce být do roku 2030 uhlíkově neutrální. Množství CO₂, které vychází z výfuků monopostů tvoří jen nepatrný podíl (cca 0,7 %) celkového množství CO₂ produkovaného F1, ale je to samozřejmě nejviditelnější zdroj. Navíc to, co se automobilky naučí ve F1, mohou použít v sériové výrobě.

Zavedení udržitelných paliv není jediným opatřením. Na některých dalších (plasty v paddocku apod.) se už pracuje.

Nyní začal i vývoj paliv. FIA potvrdila, že výrobcům pohonných jednotek byly zaslány vzorky pro účely testování.

F1 pracuje na biopalivu druhé generace, což znamená, že je výhradně rafinováno s využitím biologického odpadu, který není určen pro lidskou nebo zvířecí spotřebu.

První sudy paliva pro testování a ověřování jsou už u výrobců pohonné jednotky F1.

„Naší nejvyšší prioritou udržitelnosti je nyní vytváření plánu pro hybridní motor, který snižuje emise a má skutečný přínos pro silniční vozy,“ uvedl Ross Brawn.

„Věříme, že máme příležitost to udělat s motorem nové generace, který kombinuje hybridní technologii s udržitelnými palivy. “