Za zlepšením Magnussena v posledních závodech mají stát změny v oblasti brzd

Nový šéf Haasu před sezónou předpovídal, že minimálně na jejím začátku bude jeho tým poslední. Nakonec by z toho mohla být jedna z nejlepších sezón v historii týmu. Haas je aktuálně šestý s náskokem 10 bodů na RB a má to, čemu se ve F1 říká „momentum“. Bodoval v posledních 5 závodech, takže jeho pozitivní situace není o jednom náhodném závodě.

Daří se také Magnussenovi. V Austinu získal 2 body ve sprintu, v Mexiku byl v závodě sedmý, což byl jeho nejlepší výsledek od Bahrajnu v roce 2022.

Podle Magnussena zlepšení souvisí se změnami, které Haas provedl v oblasti brzd.

„Letos to bylo na brzdách velmi nekonzistentní a mám pocit, že jsme to snad napravili,“ řekl Magnussen, kterého cituje Motorsport.com.

„V posledních dvou závodech to tak určitě vypadalo. Došlo ke změně, kterou jsem opravdu pocítil. To bylo velmi pozitivní. Doufejme, že to nesouvisí s teplotou a že je to skutečné, ale určitě se to shodovalo s provedením této změny.“

Magnussen nechtěl prozradit, jaké konkrétní změny Haas provedl (po technické stránce), ale jejich důsledkem je větší důvěra ve vůz.

„Když jsem v letošní sezóně zabrzdil, měly brzdy jakousi prodlevu a až chvíli po zabrzdění se zakously. Takže je to ten počáteční pocit, že na brzdy šlápnu hodně prudce. Můj maximální tlak na brzdy je vždy mnohem vyšší než u Nica.“

„Zkrátka potřebuji cítit, jak se brzdy okamžitě zapínají. Na vjezdech do zatáček mi to hodně ubíralo na sebedůvěře. Člověka to rozhodí, když se na brzdách cítí nepříjemně, takže změny mi hodně pomohly. Vědět, že se při každém sešlápnutí brzdy zakousnou stejně, je pro mě velká věc.“