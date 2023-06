Za záchranu Astonu bych si zasloužil být povýšen do rytířského stavu, tvrdí o sobě Lawrence Stroll

Lawrence Stroll je přesvědčen, že si za záchranu automobilky Aston Martin zaslouží povýšení do rytířského stavu.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Kanadský miliardář Lawrence Stroll by si podle svého názoru zasloužil poctu od britského krále Karla III. primárně za to, že díky tomu, že zachránil& automobilku Aston Martin, nepřišla spousta lidí o práci.

Stroll převzal kontrolu nad tradičním britským výrobcem sportovních automobilů v roce 2020.

„Za to, co jsem udělal, bych měl být pasován na rytíře. Zachránil jsem tisíce pracovních míst a nechal jsem vybudovat novou továrnu pro tým formule 1, do které jsem investoval stovky milionů. Investice jsou ohromující,“ uvedl podle webu AutoCar Stroll, který nad automobilkou Aston Martin převzal kontrolu v roce 2020.

„Tyto investice jsou důkazem toho, že v tuto společnost věřím... Člověk nevkládá peníze do podniku, kterému nevěří v budoucnost,“ prohlásil třiašedesátiletý podnikatel s tím, že příprava Astonu Martin na budoucí úspěch je nyní z velké části dokončena.

Od chvíle, kdy Stroll Aston Martin převzal, vzrostla průměrná cena vozů britské automobilky ze 157 000 liber v roce 2020 na letos očekávaných 223 000 liber. Vzrostly rovněž marže z prodeje jednoho vozu z 18 na 37 procent. Všechna tato čísla považuje Stroll za důkaz, že je automobilka na dobré cestě.