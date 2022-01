Za úspěchem Hondy je podle Alonsa nová filozofie a správní lidé

Verstappen vyhrál poslední závod sezóny v Abú Dhabí a získal svůj první titul. Honda se jako dodavatel motorů z titulu radovala naposledy v roce 1991.

Honda se do F1 vrátila jako dodavatel pohonných jednotek v roce 2015, kdy do roku 2017 spolupracovala výhradně s McLarenem a navázala tak na spolupráci z let 1988 až 1992.

Ve stejné době působil u McLarenu také Alonso. Kvůli slabé výkonnosti a nespolehlivosti pohonných jednotek se Honda často stávala terčem Alonsovy kritiky.

Španěl věří, že za návratem Hondy na vrchol je nová filozofie a najmutí „správných lidí“.

„Když opustili McLaren, je zřejmé, že se jim o titulech ve formuli 1 ani nesnilo, ale odvedli velmi dobrou práci, najali správné lidi, myslím, že změnili management a představili novou filozofii. Odvedli kus práce a mám z nich velkou radost,“ řekl Alonso.

„V těch posledních třech nebo čtyřech velkých cenách jsem mluvil s šéfem oddělení motorsportu Hondy (Masašim) Jamamoto-Sanem, protože s ním mám velmi dobrý vztah. On byl tím, kdo mi umožnil test MotoGP, máme velmi dobrý vztah a byl prvním člověkem po Maxovi, kterému jsem pogratuloval. Mám z nich radost. Je mi líto, že teď odcházejí, snad se ale vrátí.“