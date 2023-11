Za týden se F1 vrátí do Las Vegas. Nepůjde o první sobotní závod

Trénink ve čtvrtek, kvalifikace o půlnoci a závod v sobotu. Grand Prix Las Vegas bude hodně speciální.

Úvodní fotografie je z letošního dubna. V té době byl okruh v Las Vegas ještě staveništěm. Nyní je ale už vše připraveno na návrat formule 1.

F1 jezdila v Las Vegas dvakrát v letech 1981 a 1982 a to na okruhu, který byl fakticky postaven na parkovišti u Caesars Palace. Měl délku jen 3,6 km a jelo se na 75 kol, takže se neodjelo ani celých 300 km.

Současný okruh bude naopak patřit k těm nadprůměrně dlouhým. Jezdce čeká více než 6,2 kilometru a 50 kol, což znamená, že se pojede na 310,5 km. Las Vegas bude po Spa druhým nejdelším okruhem v kalendáři.

Závod v roce 1982 měl pořadové číslo 373. Ten letošní bude granx prix číslo 1100. Do Las Vegas se tak F1 vrací po 726 závodech.

Start závodu je naplánován na neděli v 7:00 našeho času. V té době ale bude v Las Vegas ještě stále sobota a to 22:00. Pokud neuvidíme červenou vlajku, měl by se celý závod odjet v sobotu.

Start závodu tak pozdě je unikátní. Ve F1 sice máme noční závody, ale až dosud bychom pro ně mohli používat spíše termín večerní závod. Dokonce i v Singapuru se startuje ve 20:00 místního času.

Ještě více je ale tento rozdíl patrný v kvalifikaci. Ta začíná už v sobotu o půlnoci (u nás bude už sobota ráno).

Tréninky v Monaku se ještě nedávno jezdily ve čtvrtek. V Las Vegas se nám vrací čtvrteční trénink – ten první se pojede ve 20:30 místního času, ten druhý ve stejnou dobu jako kvalifikace – jezdci se vydají na trať v prvních sekundách pátečního dne.

Očekává se, že v kvalifikaci bude velmi chladno, takže bude těžké zahřát pneumatiky. Jezdce dost možná čeká několik přípravných kol.

Závod v sobotu, v pondělí i ve středu

Nebude to však poprvé, co se bude závodit v sobotu – a to teď nenarážíme na sprinty.

Poslední sobotní závod se jel 19. října 1985 v Kyalami v Jižní Africe. Vyhrál ho Nigel Mansell. Jednalo se o závod číslo 419, takže F1 bude závodit v sobotu po 680 nedělních závodech.

Sobotní termín je logický. F1 chce jet v Las Vegas v noci a pokud by se jelo v neděli, bylo by to pro fanoušky F1 v pondělí brzy ráno, což by se samozřejmě odrazilo ve sledovanosti.

Na další sobotní závod rozhodně nebudeme čekat tak dlouho – Las Vegas má delší smlouvu ale především nás čekají dva sobotní závody hned na začátku příští sezóny – v tomto případě nejde o časové posuny ale o kolizi s termínem Ramadánu.

Zmíněný závod v Jižní Africe sice byl posledním závodem v sobotu, ale rozhodně ne jediným. Pokud bychom to rozšířili, tak celkem 73 závodů v historii F1 se jelo v jiný den než v neděli. Na začátku F1 byl součástí kalendáře také závod v Indianapolis, který se jel dokonce i v pondělí (1954, 1955 a 1960), úterý (1950), ve středu (1951 a 1956), ve čtvrtek (1957) nebo v pátek (1952, 1958).

Velká cena Nizozemska se v letech 1958, 1960 a 1961 konala na Svatodušní pondělí. Velká cena Španělska se v roce 1972 se konala na Svátek práce v pondělí 1. května.

V již zmíněné Jižní Africe se jela grand dvakrát v pondělí (1967 a 1968). V roce 1965 se jela v pátek. Ve všech třech případech šlo o závody na Nový rok nebo o den později. V roce 1965 se jelo na okruhu East London, poté už v Kyalami.

Většina závodů, které se nekonaly v neděli, se ale jela v sobotu. Prvním závodem byl hned ten s pořadovým číslem 1. Velká cena Velké Británie se v roce 1950 jela v sobotu 13. května.

Ve Velké Británii se závodilo v sobotu s několika přestávkami až do roku 1983. V sobotu se jelo také v Jižní Africe, Kanadě, USA (v roce 1959) a Švédsku. Přestože jsou tři korunky známé spíše kvůli hokeji, sobotní závod v roce 1978 se jel v sobotu, aby se zabránilo střetu s MS ve fotbale, které hostila Argentina.

A v sobotu se konaly i oba předešlé závody v Las Vegas.