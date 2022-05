Za šperky hrozí jezdcům tučná pokuta

Hamiltonovi se vymahání pravidla, které existuje již roky, nelíbilo, ale nakonec mezi nim a FIA došlo ke kompromisu. Hamilton si sundal, co mohl, ale ponechal si kroužek v nose, který si sam sundat nemůže. Od FIA dostal výjimku na dva závody.

Pokud by chtěl některý z jezdců přesto se šperky závodit, dostal by podle Autosportu pokutu 52 tisíc dolarů. Pokud by se „incident“ opakoval, byla by pokuta 265 tisíc dolarů a při třetím porušení může hrozit dokonce odečtení bodů ze šampionátu.

Hamilton není jediným jezdcem, kterému se pravidlo nelíbí. Kevin Magnussen si musel sundat snubní prsten.

„Nechci platit pokutu 250 000 eur,“ řekl Magnussen. „Chápu, jak to myslí, ale je to snubní prsten na vašem prstu. Pokud budu moci se snubním prstenem závodit, tak se klidně nechám na prstě trochu více popálit (v případě nehody). A kdyby se mělo něco stát, něco špatného, chtěl bych mít snubní prsten. Je to trochu špatný pocit ho sundat.“

„Nechte nás převzít tu zodpovědnost. Musí přece existovat nějaký způsob, jak se zbavit odpovědnosti,“ vzkazuje jezdec Haasu.