Za současný motor se vůbec nemusíme stydět, myslí si Ocon

V úvodu závodu na trati lemující pobřeží Rudého moře sledovali fanoušci vzájemný souboj obou růžových monopostů Alpine. Esteban Ocon a Fernando Alonso si vzájemně nedali ani centimetr prostoru navíc.

Ocon si však zabojoval i s dalšími soupeři včetně Landa Norrise a jeho McLarenu. Po Alonsově odstoupení nakonec dojel šestý, a i díky tomu je Alpine aktuálně čtvrtý v poháru konstruktérů.

Francouzský pilot si po Velké ceně v Džiddě pochvaloval výkonnost vylepšeného motoru, která se oproti minulé sezoně zjevně zlepšila. V roce 2021 si piloti Alpinu stěžovali třeba na nižší maximální rychlost na rovinkách, tento problém však v tuto chvíli, jak se zdá, řešit nemusí.

„Je to dobré, nemusíme se před nikým stydět,“ odpověděl Esteban Ocon na otázku Autosportu v Saúdské Arábii, jak aktuálně hodnotí pohonnou jednotku Renault v útrobách svého vozu.

„Jakmile mám otevřené DRS, tak mohu snadno předjet Nica Hülkenberga v Astonu i Landa Norrise v McLarenu.“

„Kdo dál? Samozřejmě jsem tam byl i s Fernandem, ale mohl bych to porovnávat s mnoha jinými vozy a pokaždé to pro nás vycházelo dobře.“

Oconovi se v saúdské kvalifikaci dokonce podařilo porazit George Russella v Mercedesu, nicméně podle jeho názoru jsou „stříbrné šípy“ celkově stále silnějším týmem.

„Russell byl rychlejší než my. Nevzdaloval se nám tak rychle, jak jsme očekávali, stále nám však ujížděl. Je tak zjevné, že mají stále výkonnostní výhodu, a to je něco, na co se nyní zaměříme.“

„Celkově bych řekl, že to pro náš tým byly dva dobré víkendy. Je samozřejmě škoda, že Fernando nemohl dokončit ten druhý závod, protože to pro nás mohl podruhé v řadě být dvojitý bodový zisk. Ale zlepšujeme se.“

„Byli jsme už rychlejší než v Bahrajnu, což je velmi dobré zjištění. Byl to zatím teprve druhý závod sezony, proto je toho ještě mnoho před námi. A ano, já mám radost z toho, kolik bodů jsem už v úvodu sezony získal.“

Ocon je aktuálně šestý se 14 body, Alonso po nedojetí v Džiddě třináctý se 2 body na svém kontě.

O další bodový příděl budou piloti Alpinu bojovat 10. dubna, kdy pokračuje sezona v australském Melbourne.