Za problémy Haasu s pneumatikami mohou modré vlajky

Haas má letos problémy se svým vozem. Romain Grosjean několik víkendů jezdil s balíčkem z Austrálie, který mu vyhovoval více než pozdější vylepšení.

Haas má problém především s pneumatikami. Nedokáže je udržet v provozním okně. Důsledkem pak občas bývá propad jezdců Haasu v průběhu závodu z poměrně nadějných kvalifikačních pozic.

„Do závodu jdeme vždy s vědomím, že v určité fázi budeme mít problém s pneumatikami, protože nemůžeme generovat teplo, které potřebujeme, aby pneumatiky fungovaly,“ řekl Steiner, kterého cituje RaceFans.

„Jakmile vás zpomalí modré vlajky, pneumatika zchladne. Nedokážeme pak do nich dostat zpět teplo a propadáme se.“

„Zní to až příliš jednoduše na to, že pro to nemáme řešení, ale přesně tak to je.“

„I když se kvalifikujeme slušně, a Q3 je podle mě stále úspěch, tak to z tohoto důvodu v závodě neudržíme. Nedokážeme zkrátka udržet teplo v pneumatikách.“

Podle Steinera není jisté, zda to dokáže tým ještě letos zvládnout. Podle něj je možné, že bude mít některý závod dobrý a další opět ne. Cílem je především to, aby se situace neopakovala také v příštím roce.

„Obecně to ale není tak, že bychom v příštích čtyřech závodech přivezli upgrade, který problém vyřeší. Musíme se jen ujistit, že k tomu nedojde příští rok.“

Dobrou zprávou pro Haas je, že pneumatiky v příštím roce mají mít širší pracovní okno.

Foto: Getty Images / Clive Mason