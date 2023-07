Za pole position Hamiltona může záhada současných vozů, myslí si Wolff

Lewis Hamilton získal první pole position po dvou letech. Podle Wolffa za to může záhada současných vozů.

V loňském roce přišla F1 s novými pravidly, které do hry do značné míry vrátily tzv. ground-effect neboli přízemní efekt. Role podlahy na celkovém přítlaku je opět větší. Právě to podle Wolffa vyrábí průběžné změny v rozložení sil.

„Myslím, že část těchto vozů s přízemním efektem je určitě záhadou,“ řekl Wolff, kterého cituje Motorsport.com.

„Vypadá to, že výkony přicházejí a odcházejí všem týmům – a blahopřeji Alfě. Jsou pátí a sedmí na startovním roštu. Myslím, že moc nechápou, kde se to vzalo. “

„Také to vypadá, že Red Bull je jediný, kdo to skutečně odemkl a pochopil, co se děje, a teď možná i McLaren.“

„Ale tohle není něco, co můžete zpětně analyzovat. Je to něco, na čem musíte pracovat a dojít ke správnému závěru.“

Wolff uvedl ještě jednu příčinu úspěchu ale současně i potíží Mercedesu.

„Největší slabinou, kterou v autě máme, není nedostatek přítlaku,“ řekl Wolff. „Je to tím, že auto je nepředvídatelné."

„Jezdci nemají nikdy jistotu, že na to budou moci v kvalifikaci opravdu tvrdě tlačit, a myslím si, že auto, které dnes měli, jim dodalo sebevědomí a umožnilo jim skutečně tlačit, aniž by si mysleli, že se ztratí kontrolu při nájezdu a výjezdu do zatáčky.“

„Myslím, že toto je hlavní oblast, kterou musíme vyřešit, abychom jim poskytli vyvážení vozu, která je zkrátka předvídatelnější.“