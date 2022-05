Za pět závodů jsme se nezlepšili, říká Hamilton

Lewis Hamilton po závodě řekl, že nevidí žádné známky toho, že by tým udělal krok vpřed.

„Bohužel ne,“ řekl Hamilton, kterého cituje RaceFans. „Máme stejnou rychlost jako v prvním závodě. Prostě se musíme dál snažit.“

„Za těch pět závodů jsme se bohužel nezlepšili. Doufám, že se nám to v určité fázi podaří, ale musíme se prostě dál snažit a tvrdě pracovat.“

Mercedes od začátku sezony trápí problémy s poskakováním. Hamilton uvedl, že se to během nedělního závodu zlepšilo, ale upozornil, že je to velmi citlivé na změny podmínek nebo charakteristik trati.

„Dnes to nebylo tak špatné. Je to závod od závodu, trať od trati, povrch od povrchu, podle toho jak vysoko nastavíme auto – můžeme ho nastavit výše a snížit... Dnes to vlastně nebylo úplně špatné, jen to nebylo rychlé.“

Zlepšení v dohledu?

Toto Wolff řekl, že zkušenosti týmu z Miami tým „rozhodně daly odpovědi“ ohledně vozu. Mercedes objevil „sweet spot“. Termín ze sportu, který se trochu hůře překládá má ve F1 mírně odlišný význam. Je to oblast na voze nebo přístup, který by mohl odemknout potenciál vozu nebo ho zlepšit.

„Pozitivní je, že auto je rychlé, když je ve správné pozici, ale pochopení toho, kde je sweet spot, je něco, k čemu se po analýze všech dat z tohoto víkendu zase o krok přiblížíme.“

Pitvat data skalpelem je prostě bolestivý proces, protože to trvá velmi dlouho.

Wolff neví, kdy se pochopení vozu promítne do výsledků na trati. „Jestli to bude v Barceloně, nebo ne, to nevím. Je jasné, že v autě je potenciál a že je rychlé, ale my prostě nechápeme, jak ten potenciál uvolnit. Je to pravděpodobně auto, které je extrémně těžce ovladatelné a na hraně, potápí se dovnitř a ven z výkonnostního okna. Více venku než uvnitř. A pitvat data skalpelem je prostě bolestivý proces, protože to trvá velmi dlouho.“