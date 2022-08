Za oba „incidenty“ Leclerca mohla podle Ferrari folie z helmy Verstappena

Charles Leclerc startoval stejně jako Verstappen na měkkých pneumatikách. Už po třech kolech však musel do boxů a měl štěstí, že na trati byl safety car.

Leclercovi se do brzdového kanálku dostala fólie z helmy. Podle Ferrari šlo o folii z helmy Maxe Verstappena.

Jezdci mají na helmách folie, které postupně během závodu strhávají, a tím udržují hledí čisté. V úvodním kole došlo k incidentům, výletům mimo trať, takže se zvířilo velké množství prachu. Mnoho jezdců proto folie odhodilo už v prvním kole a to na trati a ne v boxové uličce, jak je možná častější.

Leclerc jel hned za Verstappenem, který podle Ferrari odhodil fólii směrem po pravé straně vozu.

Fólie se však naneštěstí dostala do pravého předního brzdového kanálku Leclerca. Pokud by nezajel do boxů, selhaly by mu brzdy. Monačan musel do boxů, čímž se propadl a musel také pozměnit svou strategii.

Podobný incident není příliš častý, ale stává se. V Austrálii 2019 musel se stejného důvodu do boxů Räikkönen a třeba Alonso kvůli fólii v brzdovém kanálku nedokončil Velkou cenu Španělska v roce 2015.

V sezóně 2016 byl na stole zákaz odhazování fólií, ale k tomu nakonec nedošlo.

Překročení rychlosti v boxech

Druhý incident se odehrál naopak na konci závodu. Ferrari povolalo Leclerca do boxů pro měkké pneumatiky, aby se pokusil zajet nejrychlejší kolo závodu. Leclerc se propadl za Alonsa, kterého ale nakonec dokázal předjet. V boxech mu však naměřili rychlost 81 km/h, což je o 1 km/h více, než povolují pravidla. Leclerc za to dostal penalizaci 5 sekund a propad se znovu za Alonsa.

Podle Ferrari za to mohl poškozený senzor. „Důvod, proč jsme překročili rychlost, je ten, že to bylo opravdu hraniční,“ vysvětlil Binotto.

„Naneštěstí jsme nepoužili naše normální senzory měřící rychlost, protože selhaly během přehřátí pravé přední části kvůli Maxově fólii.“

Rozhodnutí povolat Leclerca do boxů Binotto hájil. Podle něj existovala šance zajet nejrychlejší kolo závodu.

„Myslím, že to bylo správné rozhodnutí a věděli jsme, že to bude velmi blízko Fernandovi. Jen těsně ztratil pozici. Věděli jsme také, že ho mohl předjet, protože měl čerstvější pneumatiky, a to mohlo pomoci z hlediska DRS a maximální rychlosti na hlavní rovince. Myslím, že to bylo správné rozhodnutí.“