Za nepříliš vydařený comeback Ricciarda nese vinu celý tým, tvrdí šéf RB

Když byl Daniel Ricciardo na konci sezony vyplacen ze smlouvy u McLarenu, zdálo se, že jsou tím jeho dny ve formuli 1 coby závodního jezdce sečteny.

Pak ale nastal obrat. Ricciardo byl totiž v polovině ročníku 2023 z role rezervního pilota povolán k záložnímu týmu Red Bullu, který tehdy nesl název AlphaTauri, aby nahradil trápícího se Nycka de Vriese.

A i když nebyl Australanův návrat do kokpitu úplně bezproblémový (situaci mu zkomplikovalo i zranění v Zandvoortu, kvůli kterému musel vynechat pět velkých cen), dokázal si rodák z Perthu udržet nejen sedačku v týmu z Faenzy, ale zároveň i šanci na případné povýšení do pozice pilota „áčkového“ Red Bullu.

Letošní část comebacku však 35letému Ricciardovi příliš nevycházela, když většinou zaostával za podstatně méně zkušenějším kolegou Júkim Cunodou. To nakonec, navzdory několika nadějným výsledkům (zmínit můžeme především čtvrté místo ve sprintu v Miami), vedlo k tomu, že byl Australan po Velké ceně Singapuru nahrazen Liamem Lawsonem.

Nyní o Ricciardově nepříliš vyvednému návratu do F1 promluvil šéf stáje RB Laurent Mekies, podle kterého situaci vítězi osmi velkých cen neulehčoval ani samotný tým.

„Nejčastěji jsme dostávali otázku, zda Daniel ještě může vyvinout takovou rychlost, jakou jsme u něj dřív viděli...Myslím, že to několikrát dokázal. V Miami, v Kanadě a v několika dalších závodech. Skutečně byl tedy schopen předvést tu ultimátní rychlost, která ho v minulosti dovedla k vítězstvím v závodech,“ uvedl na úvod Mekies, jehož slova cituje Autosport.

„Pro tým, ale i pro jezdce, ale není největší výzvou být rychlý jeden den. Je to o tom být rychlý v každém závodě. A jestli se nám dařilo dostávat Daniela do pozice, ve které by se mu to mohlo dařit dostatečně často? Realita je taková, že ne. K tomu se hlásím já i celý tým, protože jsme na tom měli velký podíl. Nakonec to vedlo k tomu, co se stalo,“ podotkl Francouz, který si letos odbyl debut v roli šéfa týmu F1 poté, co dříve pracoval pro Ferrari či FIA.

Mekies nicméně oceňuje Ricciardův přístup a pozitivní vliv na rozvoj týmu.

„Danielova technická zpětná vazba, směr vývoje a přístup k závodění byl pro tým i Júkiho obrovským přínosem. Mít někoho, kdo ví, jak to chodí v týmu, který vyhrává závody, bojuje o tituly a nastavuje měřítka, se hodně počítá. Navíc v době, kdy se snažíte budovat tým a cílit na lepší výsledky,“ poukázal dále Mekies.

„Tento jeho přínos byl obrovský, i co se týče porozumění vozu a jeho vývoje. Myslím, že si Júki s Danielem vytvořil dobrý vztah, a to až do té míry, že byl schopen poměrně hodně z toho vstřebat a sám se v této oblasti dále posouvat,“ dodal šéf RB.