Za nebezpečné vypuštění budou i nadále časové tresty

Ferrari dostalo za nebezpečné vypuštění Leclerca pokutu 5 tisíc euro. Pokud se stejného prohřešku dopustí nějaký tým v budoucnu, dostane jezdec opět časový trest (netýká se nedotažených kol, což je trochu něco jiného).

Týmy si totiž FIA stěžovaly, že by peněžité tresty mohly vést k tomu, že budou mechanici při zastávkách více riskovat. Michael Masi už v Německu argumentoval tím, že týmy riskovat nebudou, protože by mohlo dojít v boxové uličce k poškození vozu a to samozřejmě nechce nikdo.

Podle Autosportu se ve čtvrtek na Hungaroringu uskutečnilo setkání a bylo dohodnuto, že budou opět udělovány časové tresty.

Hlasitým kritikem je Verstappen, který v Monaku dostal 5 sekund. „Samozřejmě je to úplně špatně,“ řekl Verstappen pro Autosport. „Pokud dostanou pokutu, pak to udělají všichni. Myslím, že to není fér a říct, že mi udělili (v Monaku) ten trest pouze proto, že jsme se dotkli, to také není fér.“ Podle Verstappena je pouhá pokuta 5 tisíc euro pro tým jako je Ferrari zanedbatelná.

