Za mou současnou formou stojí průlom v nastavení z Baku, říká Verstappen

Deváté vítězství v řadě za sebou, čímž vyrovnal Sebastiana Vettela a Alberta Ascariho, si před domácími fanoušky ve Velké ceně Nizozemska formule 1 připsal Max Verstappen a udělal další krok k obhajobě titulu mistra světa.

Svůj náskok na čele průběžného pořadí navýšil už na 138 bodů. Obhajobu začal už vítězstvím v Bahrajnu. Následně se dělil o vítězství se svým týmovým kolegou Sergiem Pérezem, který vyhrál v Džiddě a v Baku, zatímco Verstappen triumfoval v Austrálii.

Po prohře v Baku Verstappen experimentoval s možnostmi nastavení svého RB19, což přineslo své ovoce. Od závodu v Miami už Verstappen nepoznal přemožitele.

„Myslím, že jsem se od závodu v Baku hodně naučil, jak udělat s autem nějaké (rozdílné) věci, jak je nastavit. Ten závod v Baku jsem nevyhrál, vyzkoušel jsem si ale spoustu věcí, proto to bylo v závodě trochu nevyrovnané. V jednu chvíli jsem se ale dostal do dobrého rytmu,“ řekl Verstappen.

„Trochu více jsem si zničil pneumatiky, ale bral jsem to jako 'dobře, to je zajímavá skutečnost pro další závody'. V podstatě jsem to zavedl a pomohlo mi to na každé trati.“

Verstappen také cítil, že pro boj o titul mistra světa musel změnit svůj jezdecký styl ve srovnání s prvními roky své kariéry u Red Bullu, kdy byl jen občas schopen bojovat o vítězství.

„Bylo to hodně o riskování. Když to srovnám s obdobím před pár lety, kdy jsem nebojoval o titul, tak jezdím úplně jinak. Ale to je v pořádku. Chci říct, že i když řídím takhle, vím, že mám auto, které toho hodně dokáže.“

Pérez přišel o stupně vítězů

Na stupně vítězů se v Zandvoortu nakonec nedostal Sergio Pérez. Mexičan sice projel cílem třetí, pětisekundová penalizace za překročení rychlosti v boxech jej odsunula na čtvrté místo.

„Nakonec to bylo velmi smolné odpoledne, hlavně kvůli pozdním rozhodnutím. První bylo dobré, když jsme pak ale zajeli pro přechodné, nebylo to nachystané, protože jsem musel udělat rozhodnutí velmi pozdě, když začalo najednou pršet,“ řekl Pérez.

„Když jsem najížděl do boxů pro přechodné, byly boxy úplně zatopené, ztratil jsem trakci, narazil do zdi a trochu klouzal, čímž jsem překročil rychlost.

„Po závodě víte více, celkově to je ale dobrý výsledek. Tým vždy vidí širší obrázek, když dělá rozhodnutí a já nemám v autě všechny informace, proto máme stratégy a všichni dělají rozhodnutí v zájmu týmu. Měli jsme dobrou rychlost a rozhodně jsme si dnes zasloužili pódium. Je proto škoda, že jsme na něj nedosáhli.“