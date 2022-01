Za mou pomalou adaptaci na Red Bull může omezený čas pro přípravu, říká Pérez

Pérez přestoupil před loňskou sezónou k Red Bullu z Racing Pointu a stal se čtvrtým týmovým kolegou Maxe Verstappena za poslední čtyři roky.

Na začátku sezóny měl Pérez problém přizpůsobit se Red Bullu RB16B, který si vyžadoval velmi agresivní jezdecký styl.

V Ázerbájdžánu přesto Mexičan se štěstím získal své druhé vítězství ve F1. Ve druhé polovině sezóny se už Pérezovi dařilo více, ve třech závodech v řadě v Turecku, USA a Mexiku dojel na třetí pozici a v posledním závodě v Abú Dhabí sehrál důležitou roli v boji Verstappena s Lewisem Hamiltonem o titul, když soubojem pozdržel Hamiltona, aby se na něj mohl Verstappen dotáhnout.

V hodnocení sezóny Pérez vysvětlil, jak odlišná filozofie chování vozu a menší množství testovacích jízd před sezónou, kdy měly všechny týmy dohromady k dispozici jen tři dny testů, měly za následek to, že se Pérez nedokázal s vozem sžít tak rychle.

„Musím vzít v úvahu skutečnost, že jsem usedl do vozu se zcela odlišnou filozofií, než s jakým jsem závodil po celou svou kariéru. Z tohoto pohledu byla adaptace pomalá. Byl to velmi odlišný vůz, jiný motor, v podstatě s novým týmem a žádným testováním jsem se musel naučit spoustu věcí,“ řekl Pérez.

„Před prvním závodem jsem odjel jeden a půl dne. Celý den byl ale jen na testy aerodynamiky. Před prvním závodem jsem tedy neodjel nic. Musíme proto vzít v potaz řadu aspektů, celkově to ale byla slibná sezóna. Samozřejmě jsem doufal ve více, ale je to tak, jak to je. Musím jen stále tlačit. Měli jsme pozitivní i negativní dny. Čím déle jsme ale jako tým spolu, tím silnější budeme.“

Pérez si svými výkony vyjel také prodloužení smlouvy pro letošní sezónu. Vzhledem ke zcela novým technickým předpisům budou mít týmy k dispozici opět šest dní testů, jako měly před dvěma lety.

Pérez tak bude mít více času seznámit se s novým vozem. Od loňského roku mají jezdci také méně času na trénink v rámci víkendů F1, když páteční tréninky byly zkráceny z 90 na 60 minut.

„Bude to znít divně, ale chybí mi čas. Myslím tím, že omezené množství testů a omezený čas tréninku ve voze má vliv, protože každý okruh je jiný,“ řekl Pérez.

„A ztížila to také skutečnost, že jsem usedl do zcela jiného auta. Nejsem v tom ale sám. I u dalších velmi dobrých jezdců jsme viděli, že měli problémy vypořádat se se svými vozy.“