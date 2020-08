Za McLaren na Silverstonu bodoval jen Norris, Sainz Jr. měl problém v boxech

Oba piloti McLarenu Norris i Carlos Sainz Jr. se shodují, že to byl pro tým z Wokingu náročný závod.

„Těžký závod! Posunul jsem se o jednu pozici, což je podle mě nejdůležitější, ale bylo to obtížné. Opravdu jsme se trápili s pneumatikami, věděli jsme, že budou problém, ale potýkali jsme se s nimi více, než jsme očekávali, nebo než jsem já očekával,“ řekl Norris.

„Všechny vozy před námi, jak jste mohli vidět z kvalifikace, byly rychlejší než my. Myslím, že spousta lidí byla na stejné lodi jako my, bylo velmi náročné to zvládnout.“

Sainze Jr. srazila nepovedená zastávka

Po startu z 12. pozice na body nedokázal dosáhnout Carlos Sainz Jr., který skonči třináctý. Španěl ztratil čas při první zastávce v boxech, kdy u mechaniků strávil 7,3 sekundy kvůli problému na levé přední pneumatice.

„Smolný den pro nás všechny. Dokázali jsme mít dobrý start a po velmi dobrém a dlouhém prvním stintu jsme byli v dobré pozici. Bohužel, vypadá to, že nám při zastávce selhala pistole, což zhatilo veškerou práci před zastávkou,“ řekl Sainz Jr.

„Se strategií, kterou jsme dnes měli, a s tím, jak jsme zvládli závod, jsme zřejmě mohli získat více bodů, znovu jsem ale přišel o body z důvodů, které nemůžeme ovlivnit. Měli jsme smůlu, musíme ale stále tlačit, protože dnes to byl rozhodně další smolný den pro mě a pro všechny v týmu.“