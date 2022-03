Za Masiho konec může podle Marka i Hamiltonovo chování

Lewis Hamilton po Abú Dhabí delší dobu nekomunikoval, což vyvolalo spekulace, že by mohl uvažovat o konci ve F1.

„Byly jasné náznaky, že Hamilton neskončí, protože na trhu jezdců nedošlo k žádnému pohybu,“ řekl Marko pro RTL. „Kdyby Hamilton informoval Mercedes, že končí, začali by ve velkém hledat náhradu. To však nebyl tento případ.“

„Svým mlčením chtěl jen dát najevo svou nespokojenost se situací a rozhodnutími. Část tohoto chování následně vedla i k tomu, že byl Masi odvolán ze své funkce.“

„Nemyslím si, že je to správné. Musíte se podívat na jeho výkony za ta léta. Kdyby měl Masi k dispozici vše, co nyní přichází, bylo by pro něj snazší se rozhodnout. Měl by videorozhodčího a poradce po svém boku.“

„Michael je za to nyní obětován,“ dodal Marko.