Za letošní sezónu nemůžeme vinit jezdce, říká Steiner

„Myslím, že v žádném případě nemůžeme klást vinu za naši špatnou sezónu jezdcům,“ řekl Steiner pro F1i. „Proto si necháváme stejný pár jezdců.“

Podle šéfa Haasu se dá vždy odvádět lepší práce. Minimálně v tom, že jezdci nekolidují, což se v letošní sezóně stalo. Přesto nemůže říct, že by jezdci neodvedli dobrou práci.

U Haasu věří, že stejná jezdecká sestava přinese v nadcházející sezóně výhody.

„Myslím, že jim to otevřelo oči. Na začátku sezóny vypadalo auto dobře, oba se vyjadřovali o autě velmi pozitivně, ale pak to nedopadlo tak, jak to vypadalo.“

„Dostali jsme se do několika situací, kdy jsme se možná jako tým a jezdci snažili až příliš, abychom dosáhli nějakého výsledku, který ale nebyl možný. Auto neumožňovalo jeho dosažení.“

Foto: Getty Images / Charles Coates