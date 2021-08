Za kolizí Räikkönena a Mazepina mohla chyba semaforu

Mazepin zatočil k boxovému stání. V tu chvíli do něj narazil Räikkönen. Fin za to později dostal desetisekundovou penalizaci, i když za kolizi samozřejmě nemohl. Jezdec je v těchto situacích zcela odkázán na informace a pokyny týmu.

Pro Mazepina závod skončil, Räikkönen pokračoval a po diskvalifikaci Vettela získal bod.

Vedoucí traťového inženýrství Alfa Romeo Xevi Pujolar vysvětlil, že příčinou byl problém se semaforem, který hlídá provoz v boxech. Pokud projíždí jiné auto, měl by ukázat červenou.

„Když Kimi zastavoval v boxech, tak všichni přijížděli najednou, měli jsme problém s našim světelným systémem pro provoz v boxech, který zkrátka nefungoval dobře,“ vysvětlil Pujolar.

„Bohužel odjel, když Mazepin přijížděl. Ukazovalo to zelenou, červenou, zelenou, a pak svítila zelená, ale měla zůstat červená. Náš systém nefungoval správně.“

Součástí nepovedeného závodu Alfy Romeo byla také desetisekundová penalizace pro Antonia Giovinazziho za překročení rychlosti v boxech.

V trénincích je za to peněžitý trest, ale v závodě, kde to může potenciálně znamenat výhodu, se ukládá časový trest. O drobnost v tomto případě nešlo. Ital vjel do boxové uličky rychlostí 105,6 km/h, tedy výrazně nad limit 80 km/h.

Kolize připomínala podobný incident z roku 2010.