Za každou chybu ve zkrácené sezóně zaplatíme více, uvědomuje si Bottas

Začátek letošní sezóny musel být kvůli pandemii koronaviru odložen. Jubilejní 70. ročník formule 1 již téměř jistě začne 5. července v Rakousku. Vedení šampionátu zatím potvrdilo prvních osm závodů v Evropě s cílem složit letošní sezónu celkem z 15 až 18 závodů.

„Minimalizovat chyby a vytěžit maximum z každého jednoho závodního víkendu bude klíčové, protože každá chyba vás bude stát více než v normálním šampionátu s více než dvaceti závody,“ řekl Bottas v instagramovém rozhovoru s F1.

„Takže hlavně vyrovnanost, to bude klíč a my se toho musíme držet, nepřehánět věci a věřit vlastním schopnostem a týmu kolem nás. Jsem si jistý, že to dokážeme. Je před námi zajímavá sezóna. Zatím není jasné, co bude po prvních osmi závodech a jaký bude další kalendář, takže to zkrátka musíme brát týden po týdnu, měsíc po měsíci a uvidíme.“

Bottas pojede v letošní sezóně také o svou budoucnost v Mercedesu, jelikož jeho smlouva u mistrovského týmu na konci roku 2020 končí. Podle jeho slov jej Mercedes nedávno ujistil, že pro sezónu 2021 nezvažuje angažování Sebastiana Vettela, který odchází z Ferrari.

„Pro sezónu mám v hlavě pouze jeden cíl a všechny ostatní věci vypustím. Pokud dokážu splnit všechny výkonnostní cíle a náš tým bude dobře fungovat, nebudu se muset starat o žádnou smlouvu,“ dodává Fin.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli