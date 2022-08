Za incident v prvním kole může Hamilton, má jasno Alonso

Hamilton se v prvním kole na rovince Kemmel do zatáčky Les Combes pokusil vnějškem dostat na Alonsovu třetí pozici, sedminásobný mistr světa svého soupeře ale zavřel a došlo ke kontaktu.

Hamiltonův mercedes nadskočil a kvůli poškození musel následně na pokyn týmu zastavit. Alonso naopak mohl bez výrazněji poškozeného monopostu pokračovat v závodě.

Okamžitě po incidentu si Alonso svému týmu postěžoval na Hamiltonovo počínání. „To je idiot, zavřel mi dveře z vnějšku. Měli jsme skvělý start, ale tenhle člověk umí jen jezdit a startovat na prvním místě.“

Hamilton po závodě přiznal vinu za incident. Alonso incident přirovnal ke stejné kolizi Hamiltona v totožné zatáčce se svým týmovým kolegou z Mercedesu Nicem Rosbergem v roce 2014.

„Podle mého názoru to byla z jeho strany chyba zavřít takhle dveře. V páté zatáčce jsme už mnohokrát viděli, že to jde paralelně a totéž se mu stalo s Rosbergem před pár lety.

„Myslím, že to byl incident v prvním kole. Stává se to, obzvlášť v této zatáčce. Děje se hodně věcí, normálně střihnete šestou zatáčku a pokračujete do sedmé. Je to zrádná část okruhu, byl to závodní incident.“

Frustrace byla podle Alonsa o to větší, jelikož měl Španěl dobrý start ze třetího místa, uznal ale, že incident neměl na jeho další pokračování v závodě výraznější vliv.

„Byl jsem velmi zklamaný, když dobře odstartuji z první nebo druhé řady a stane se taková věc, v ten moment jsem byl frustrovaný. On ale uznal svou chybu, a to se cení. Jsem jen smutný, protože když startuji druhý nebo třetí, vždy k něčemu takovému dojde. Když jsem dvanáctý nebo třináctý, mám čistý závod.

„Chtěl jsem mít normální závod a začali jsme incidentem. Následně jsme zvolili velmi agresivní strategii a pokaždé jsme zastavili dříve. Myslím, že to nebylo nejchytřejší řešení, nakonec je ale z toho díky top 5 a Charlesově penalizaci dobrý víkend.

„Takže páté a sedmé místo (pro druhého jezdce týmu Alpine Estebana Ocona, pozn. redakce) je pro tým skvělý výsledek. Pro McLaren to byl špatný víkend, takže jsme vytěžili maximum.“

V posledním kole ještě Alonso bojoval s Charlesem Leclercem o páté místo poté, co Ferrari dvě kola před cílem povolalo Monačana do boxů pro zisk bodu za nejrychlejší kolo.

Ferrari dělá zvláštní věci, tohle byla další z nich

Leclerc se ale propadl za Alonsa a musel se před něj v posledním kole dostat zpět. Nakonec, nejen, že kvůli souboji s Alonsem nezajel nejrychlejší kolo, ale přišel i o páté místo kvůli pětisekundové penalizaci za překročení rychlosti v boxech při poslední zastávce.

„Je to OK. Ferrari dělá zvláštní věci, tohle byla další z nich,“ komentoval Alonso rozhodnutí Ferrari povolat Leclerca v závěru do boxů.