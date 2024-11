Za Ferrari bodoval jen Leclerc, Sainz se v Brazílii stal jednou z obětí deště. A to hned dvakrát

Deštěm poznamenaný závod v Brazílii dokončil Monačan Leclerc na pátém místě za vítězným Maxem Verstappenem, oběma jezdci Alpinu a Georgem Russellem z Mercedesu.

„Byl to velmi dlouhý a náročný závod a jezdci na stupních vítězů jsou dnes ti, kteří neudělali chybu, takže si to zaslouží. Já mám z našeho závodu smíšené pocity,“ řekl Leclerc.

„Na jednu stranu je to trochu zklamání, protože jsme měli problém udržet v těchto podmínkách auto na trati, hlavně ke konci závodu vzhledem k tomu, jak jsme se rozhodli nastavit vůz pro dnešní závod.

„Na stranu druhou jsme skončili před oběma mclareny, což je pozitivní překvapení a pomáhá to našemu boji v Poháru konstruktérů.“

Sainz v neděli dvakrát boural

Carlos Sainz neprožil v Brazílii povedenou neděli, když boural jak v ranní kvalifikaci, tak v odpoledním závodě, do kterého navíc startoval z boxů poté, co po ranní nehodě Ferrari nasadilo do jeho vozu kompletně novou pohonnou jednotku, převodovku a další komponenty.

„Pro mě je to rozhodně neděle, na kterou chci zapomenout. Je mi líto, že jsem týmu přidělal práci v už tak dlouhém dni. Letos se s tímto vozem na mokru trápím a ani dnes jsem neměl dobrý pocit,“ řekl Sainz.

„Snažil jsem se tlačit a trochu zariskovat, abych získal nějaké pozice a nevyšlo to. Je to těžká neděle, ale otočíme list a před Las Vegas všechno zresetujeme.“