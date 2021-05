Za český tým Charouz budou ve F3 jezdit Sargeant a Fittipaldi

Charouz Racing System potvrdil prvního jezdce pro letošní sezónu formule 3 na začátku března – angažoval sedmnáctiletého francouzského pilota Reshada de Geruse. Na další dvě jména jsme si ale museli počkat.

Český tým dnes potvrdil, že zbývajícími dvěma jezdci budou Logan Sargeant a Enzo Fittipaldi.

Sargeanta čeká třetí sezóna ve formuli 3. Vloni jezdil za Premu a skončil celkově na třetím místě. Dvakrát vyhrál, získal další čtyři stupně vítězů a tři pole position.

„Na začátku letošního roku jsem nevěděl, jestli ještě někdy usednu do závodního auta,“ řekl Sargeant. „Proto jsem byl poctěn, že jsem dostal tuto příležitost od Charouz Racing System. Dám všechno do toho, abych auto dostal na přední příčky a snažil se v rámci týmu dál zlepšovat. Opravdu se na to těším.“

Enzo Fittipaldi je vnukem slavného Emersona. Vloni jezdil ve F3 za HWA Racelab a skončil 15.

„Jsem opravdu rád za šanci, kterou mi majitel týmu Antonín Charouz a manažer týmu Bob Vavřík dali,“ řekl Fittipaldi. „Bude to určitě výzva, protože jsem neabsolvoval žádné předsezónní testování, ale udělám pro tuto příležitost maximum. Už se těším na první závodní víkend v Barceloně!“

Fittipaldi už pro Charouze jednou závodil – v roce 2019 v Macau. Jeho bratr Pietro, který vloni nahradil Grosjeana ve F1 a letos ho zastupuje na oválech v IndyCar, jezdil za Charouzův tým pod názvem Lotus v roce 2017 ve zrušené formuli V8 3.5, kde získal titul.

Ve F3 zůstává také Roman Staněk, který letos jezdí za tým Hitech Grand Prix. Sezóna formule 3 začíná třemi závody už tento víkend v Barceloně.