Za Bottasovou pole position stojí změny v nastavení vozu

Po třech porážkách v kvalifikaci proti Hamiltonovi ve Štýrsku, Maďarsku a minulý týden na Silverstonu se karta obrátila a Bottas dokázal po kvalifikaci na úvodní závod sezóny v Rakousku přidat svou druhou letošní pole position. Týmového kolegu přitom porazil pouze o 63 tisícin sekundy.

Úspěch Fin přisuzuje zejména práci na nastavení svého monopostu W11.

„Myslím, že od minulého víkendu jsme udělali dobré kroky v nastavení, díky tomu podle mě byla moje kvalifikační výkonnost lepší než minulý víkend. Byli jsme schopni najít v nastavení něco navíc. Samozřejmě nemohu jít do detailů toho, co jsme v nastavení udělali, ale byli jsme schopni zlepšit nastavení,“ řekl Bottas.

„Myslím, že minulý víkend jsem v kvalifikaci trochu ztrácel. Nemyslím, že jsme měli špatné auto, doufám ale, že teď jsme to vyladili. Jako vždy jsme mezi závody analyzovali vše ze závodního víkendu, nastavení, mou jízdu v kvalifikaci a závodě a dnes jsem zajel trochu lépe. Je to velmi dobrý pocit být na pole position. Miluji kvalifikace a obzvlášť tady na Silverstonu je to zábava.“

Reakci Hamiltona doplníme...