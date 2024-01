Z vynikající GP Las Vegas mohou těžit všechny americké velké ceny, tvrdí šéf závodu v Miami

Ačkoliv návrat F1 do Las Vegas po čtyřech dekádách nezačal úplně ideálně, vzhledem k problémům s uvolněným víkem od kanálu, který negativně narušil program tréninkových jízd, nakonec závod ve městě hazardu nabídl dobrou podívanou.

Boss závodu v Miami, kde F1 jezdí od roku 2022, Tyler Epp prozradil, že ho úpspěch velké ceny v Nevadě potěšil a věří, že z něj budou benefitovat i ostatní dva americké závody (vedle Miami také podnik v Austinu), a to tím, že by mohl zvýšit poptávku po F1 v USA.

„Myslím, že by to tak mohlo být. Házet všechny americké fanoušky F1 do jednoho pytle je vždycky ošemetné, ale všichni máme rádi dobré závodění a drama. A závod ve Vegas měl obojí! Dost toho měl i náš závod v květnu. Myslím, že kdykoliv můžeme na naší půdě zažít skvělý závod, jen to pomáhá kultivovat americké fanoušky F1,“ uvedl Epp, kterého cituje Autosport.

Jakožto promotér městského závodu si Epp uvědomuje, jaké výzvy pořádání takové akce přináší. Městské závody totiž mohou narušovat život místních obyvatel, ale na druhou stranu mohou pro danou oblast generovat velký ekonomický přínos. Šéf GP Miami v tomto ohledu ocenil práci pořadatelů v Las Vegas.

„Nemohu dostatečně vyzdvihnout úsilí Renee (Wilmové, ředitelky GP Las Vegas) a jejího týmu. Byl to herkulovský úspěch. Myslím, že promotérská komunita se navzájem brání, víme, jaké to je, když se dělají chyby, takže práce, kterou odvedli, byla vynikající. Pro nás jako promotéra z Ameriky platí, že jsme všichni na jedné lodi, takže jsme chtěli, aby se závod povedl,“ dodal Epp.