Z výher ve sprintových závodech nemám radost, přiznal Verstappen

Max Verstappen není fanouškem sobotních sprintů. Dokonce nemá ani radost z toho, když v nich uspěje a vyhraje.

Sprintové závody na 100 km jsou součástí sobotního programu vybraných velkých cen již od roku 2021.

Od té doby se konalo celkem 11 sprintů a asi nikoho nepřekvapí, že jezdcem s největším počtem výher v těchto krátkých závodech je s šesti triumfy úřadující mistr světa Max Verstappen. Nizozemec se přesto neřadí mezi největší fanoušky sprintů.

„Vítězství ve sprintu pro mě není žádným zadostiučiněním,“ přiznal pilot Red Bullu podle Autosportu.

„Člověk protne cíl a řekne si: 'Dobře, tak zítra je závod, ten hlavní'. Tak to prostě chodí. Vždycky říkám, proč se musíme snažit něco vymýšlet? Myslím, že náš produkt funguje,“ je přesvědčen Verstappen, podle kterého by se F1 měla inspirovat u sportů, které, co se pravidel týká, tak revoluční nejsou.

„Ve fotbale se pravidla nemění, je to tak už 100 let. Proč najednou musíme vymýšlet další věci. Abychom se pokusili udělat to zábavné? Myslím si, že pokud máte dobrý závod, ve kterém jezdí vozy blízko sebe, pak sprint nepotřebujete,“ dodal trojnásobný mistr světa.