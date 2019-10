Z vozu jsem dostal maximum, říká čtvrtý Hamilton. Bottas zažil 17 G

Zatímco Mercedes má již jistý titul v Poháru konstruktérů, Hamilton si může v neděli v Mexiku zajistit svůj šestý jezdecký titul. K jeho zisku musí svého týmového kolegu Valtteriho Bottase porazit minimálně o 14 bodů.

V kvalifikaci Hamilton skončil čtvrtý se ztrátou 504 tisícin na nejrychlejšího Maxe Verstappena z Red Bullu. O desetinu přitom Hamilton zaostal za třetím Sebastianem Vettelem a další desetinu ztratil na druhého pilota Ferrari Charlese Leclerca, který obsadil druhé místo.

„Myslím, že třetí místo bylo reálné, ale v posledním sektoru se všechno pokazilo. Celkově jsem ale s dneškem spokojen, bylo jen obtížné udržet se s ostatními,“ přiznal Hamilton.

„Věděli jsme, že tento víkend bude náročný, ale dal jsem do toho všechno. Na pole position to nestačilo, myslím ale, že jsem z auta dostal maximum. Pro zítřek nás to staví do bojovné pozice, doufám proto, že budeme mít dobrý start.“

Podle Hamiltona bude v závodě hrát roli práce s pneumatikami, jelikož všichni jezdci z prvních tří řad na roštu startují na střední směsi.

„Nebude příliš mnoho (variant strategie) a Red Bull je na dlouhých jízdách celkem rychlý, bude tedy zajímavé sledovat, čí pneumatiky vydrží déle. To bude podstata, starat se o pneumatiky a držet se s top hráči, ferrari a red bully vpředu. Těším se na ten souboj.“

Bottas je po nehodě v pořádku

Nárazem do zdi v předposlední zatáčce v závěrečném pokusu Q3 skončila kvalifikace pro druhého pilota Mercedesu Valtteriho Bottase. Fin byl po nehodě převezen do lékařského střediska, kde však následné vyšetření neodhalilo žádná zranění.

Foto: Getty Images / Clive Mason