Z Vettela se v Belgii stal Barrichello, říká Rosberg

Rubens Barrichello byl u Ferrari jasnou týmovou dvojkou a musel pomáhat Schumacherovi. Asi nejextrémnějším příkladem byla Velká cena Rakouska v roce 2002, kde Barrichello pustil Schumachera před sebe. Němec tak projel cílovou čáru jako první a vyhrál závod, který měl vyhrát Barrichello.

Ve Spa došlo u Ferrari k něčemu podobnému, ale ne tak extrémnímu. Vettel pustil Leclerca, který se propadl za něj pozdní zastávkou. Leclerc Vettela velmi rychle dojel a podle Binotta by ho tak jako tak předjel, což je asi pravda.

Ferrari se muselo navíc dívat zpět, protože Hamilton byl vážným soupeřem a mít závod o jedno, dvě kola více, měl by Leclerc asi problém.

Nico Rosberg, který Ferrari před závodem doporučoval, aby z Leclerca udělalo jedničku, přesto paralely vidí.

„Chudák Vettel,“ řekl Rosberg ve videoblogu.„Vettel byl v tom závodě jako Barrichello. Jen zamávám svému týmovému kolegovi a pomáhal mu. Úžasné pro čtyřnásobného mistra světa. Nebude z toho moc šťastný, to je jisté,“ dodal Rosberg.

Němec chválí Leclerca, který si podle něj vítězství zasloužil. „Letos jezdí opravdu dobře. Myslím, že to pro něj bude z mentálního hlediska průlom. Zisk prvního vítězství vám jako jezdci dodá spoustu sebevědomí. Udělal další krok. V autě se cítí velmi dobře.“

„Vettel se momentálně ve voze Ferrari trápí a to zejména s koncem auta. Vzadu potřebuje mít důvěru a ta se mu zkrátka od auta nedostává.“

Rosberg vidí Leclerca jako jasného favorita pro vítězství v Itálii. „Dalším závodem je Monza. Další velmi rychlá trať, což je pro auto Ferrari to nejlepší. Leclerc je pro Monzu jasným favoritem. A bylo by to epické. Tifosi v Monze. Bude to obrovská párty, pokud Ferrari vyhraje.“

