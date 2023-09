Z Verstappena jako týmového kolegy bych měl větší obavy než z Hamiltona, tvrdí Button

Jenson Button se připojil k debatě, která se týká síly týmových kolegů Maxe Verstappena a Lewise Hamiltona.

Před nedávnou GP Itálie Lewis Hamilton v kontextu vítězné série Maxe Verstappena prohlásil, že Nizozemec dosud neměl tak silné týmové kolegy jako on samotný.

„Podle mého osobního názoru byl Valtteri (Bottas, pozn. red.) i všichni moji ostatní týmoví kolegové silnější než ti, které měl Max. Jenson (Button), Fernando (Alonso), George (Russell), Valtteri, Nico (Rosberg)... Měl jsem jich tolik. Všichni tito kluci byli velmi, velmi silní, velmi konzistentní a Max s nikým takovým nezávodil,“ uvedl Hamilton ve vysílání televizní stanice Sky Sports.

Slova sedminásobného šampiona vyvolala v padoku F1 řadu reakcí. Nyní na toto téma promluvil i mistr světa z roku 2009, který byl Hamiltonovým kolegou u McLarenu v letech 2010 až 2012.

„Myslím, že Lewis měl v týmu několik velmi tvrdých kolegů, měl za kolegy mistry světa, zatímco Max ne," řekl Button televizi Sky Sports.

„Já osobně bych se ale více obával toho, kdybych se měl ve stejném voze postavit Maxovi. A myslím si, že i proto, že auto, se kterým jezdí, je navrženo podle jeho stylu, případně proto, že dokáže řídit auto, které mu dá Adrian Newey,“ sdílel svůj názor Button.

„Všichni jsou to neuvěřitelní jezdci, nejlepší na světě. A jedni z nejlepších, jaké jsme kdy v F1 viděli. Přál bych si, aby vepředu byla větší konkurence, mezi Maxem, Lewisem a Fernandem (Alonsem), tito tři pro mě vyčnívají,“ pokračoval Brit.

„Tak to ale v F1 nefunguje. Je to technologický boj a Red Bull, budiž jim to přáno, odvádí teď lepší práci,“ dodal na toto téma Button.